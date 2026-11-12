Italia, Mancini: "I ragazzi sono stati bravissimi, ora andiamo a vincere in Belgio. Il rigorista era Pio"

"Grande prestazione, i ragazzi sono stati bravissimi. Sono molto felice per loro e per la gente, spero si sia divertita". Queste le prime parole del ct azzurro Roberto Mancini dopo la vittoria sulla Francia in Nations League. Era cominciata con l'errore di Donnarumma per lo 0-1: "Sono errori che non dovrebbero succedere, ma succedono - ha detto ancora Mancini ai microfoni della Rai - Ma siamo rimasti calmi e abbiamo vinto meritatamente. Dopo lo svantaggio poteva finire in goleada, e invece siamo rimasti calmi e abbiamo vinto meritatamente. Purtroppo questa vittoria conta fino a un certo punto, perché dobbiamo comunque andare a vincere in Belgio. C'è da lavorare, la strada è lunga e i ragazzi vogliono riscattarsi per quello che c'è stato. Piano piano arriveremo al traguardo".