Nations League: la Francia vince ed è prima, spettacolo tra Spagna e Inghilterra

Emozioni a non finire anche nel gruppo 3, che viene vinto dall'Inghilterra: Kane e compagni sconfiggono 3-2 la Spagna, superandola e interrompendo (dopo 43 gare) l'imbattibilità dei campioni del mondo. Il match è vibrante e vivace sin dal via, coi Tre Leoni aggressivi e tre chances in pochi minuti per Kane. La Spagna viene intimorita dall'approccio rivale e si risveglia solo alla mezz'ora con Yamal, ma va sotto appena prima dell'intervallo: fallo di Cucurella, rigore e 1-0 di Kane. Le Furie Rosse reagiscono con tre cambi immediati, ma vengono nuovamente colpite sugli sviluppi di due palle inattive: Konsa (53') e White (57') mandano l'Inghilterra sul 3-0 e sembrano chiudere la sfida. C'è spazio però per la vibrante reazione spagnola, con le reti di Oyarzabal (65') e Nico Williams (75') ad accorciare. I campioni del mondo, privi di Rodri, sfiorano anche il pari: decisivo Trafford per blindare il successo, con quattro mirabolanti parate nei minuti finali. Gli inglesi agganciano così la Spagna a quota 15 punti e sono primi nel girone, vano il 2-1 della Croazia che era già sicuramente terza e sale a sei punti: Perisic (2') e Majer (87') mandano ko la Cechia, in gol con Hlozek (85').