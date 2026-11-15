Nations League: la Francia vince ed è prima, spettacolo tra Spagna e Inghilterra

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Non mancano le emozioni nell'ultima giornata della Nations League, e non solo in quel gruppo 1 che vede l'Italia scivolare dal primo al terzo posto dopo la seconda sconfitta col Belgio. I Diavoli Rossi chiudono così secondi nel girone mentre la Francia, ko contro gli azzurri giovedì, è prima. Gli uomini di Zinedine Zidane sconfiggono infatti 2-1 la Turchia, che chiude senza punti, nonostante il turnover operato dal ct: tra i titolari Diouf, Da Cunha e il rientrante Mbappé. I Bleus spingono sin dal via e la Turchia si limita alle ripartenze, costruendosi un paio di chances neutralizzate da Maignan. Mbappé si vede annullare il potenziale vantaggio al 40', mentre il portiere del Milan va ko per un problema alla coscia: nella ripresa, in porta, c'è Restes. La sfida si sblocca proprio nel secondo tempo e al 49' quando, sulla conclusione di Rabiot, Emirhan Topçu spiazza il suo portiere. La Francia passa, rischia di essere raggiunta da Arda Guler (gol annullato) e continua a spingere, chiudendo i giochi all'80': merito di Kroupi, che segna il suo primo gol in Nazionale da subentrato e vanifica la rete finale di Bardakci (90'). Francia prima con 13 punti, dunque, Belgio (12) secondo e Italia terza (10): solo le prime due vanno ai quarti, azzurri sempre in Lega A ma già eliminati.
Emozioni a non finire anche nel gruppo 3, che viene vinto dall'Inghilterra: Kane e compagni sconfiggono 3-2 la Spagna, superandola e interrompendo (dopo 43 gare) l'imbattibilità dei campioni del mondo. Il match è vibrante e vivace sin dal via, coi Tre Leoni aggressivi e tre chances in pochi minuti per Kane. La Spagna viene intimorita dall'approccio rivale e si risveglia solo alla mezz'ora con Yamal, ma va sotto appena prima dell'intervallo: fallo di Cucurella, rigore e 1-0 di Kane. Le Furie Rosse reagiscono con tre cambi immediati, ma vengono nuovamente colpite sugli sviluppi di due palle inattive: Konsa (53') e White (57') mandano l'Inghilterra sul 3-0 e sembrano chiudere la sfida. C'è spazio però per la vibrante reazione spagnola, con le reti di Oyarzabal (65') e Nico Williams (75') ad accorciare. I campioni del mondo, privi di Rodri, sfiorano anche il pari: decisivo Trafford per blindare il successo, con quattro mirabolanti parate nei minuti finali. Gli inglesi agganciano così la Spagna a quota 15 punti e sono primi nel girone, vano il 2-1 della Croazia che era già sicuramente terza e sale a sei punti: Perisic (2') e Majer (87') mandano ko la Cechia, in gol con Hlozek (85').
GLI ALTRI RISULTATI
LEGA C, GRUPPO 1
Finlandia-San Marino 7-2
Marcatori: 8', 20' e 34' st Svanbäck (F), 17' Walta (F), 26' Nanni (S), 36' e 42' Pohjanpalo (F), 25' st Håkans (F), 31' st Nanni (S).
Bielorussia-Albania 0-2
Marcatori: 28' Manaj (A), 12' st Hysaj (A).
Classifica finale: Albania 15 (promossa in Lega B), Bielorussia 10, Finlandia 10, San Marino 0.
LEGA C, GRUPPO 2
Lettonia-Armenia 0-0
Cipro-Montenegro 1-4
Marcatori: 5' Osmajic (M), 7' st Pittas rig. (C), 13' st Vukotic (M), 22' st e 38' st Krstovic (M).
Classifica finale: Montenegro 16 (promossa in Lega B), Cipro 8, Armenia 6, Lettonia 2.