Nations League, Mancini riposiziona Dimarco e ridisegna l'Italia senza Frattesi: così contro il Belgio

Dopo l’esaltante vittoria sulla Francia gli Azzurri sono tornati al lavoro ad Appiano Gentile senza Davide Frattesi, che ha lasciato il ritiro per un risentimento muscolare. Niente di preoccupante: il centrocampista non è disponibile per Belgio-Italia di domenica sera ma avrà tempo sufficiente per recuperare in vista di Lazio-Lecce del 21 novembre. Dall’allenamento del giorno dopo alla Pinetina (a cui, come di consueto, non hanno partecipato i titolari di San Siro ) emerge una notizia interessante, che ha dato un seguito a quanto già sperimentato contro la Francia dopo le prime sostituzioni: Dimarco è stato provato nel ruolo di attaccante a sinistra. L’interista in posizione avanzata è una soluzione a cui lo staff di Mancini pensava già in fase di convocazioni, e consentirebbe al CT di sfruttarne le capacità di assist-man senza rinunciare a Calafiori nel ruolo di terzino sinistro.