Nations League, Mancini riposiziona Dimarco e ridisegna l'Italia senza Frattesi: così contro il Belgio
Oggi la rifinitura alla vigilia del match decisivo di Bruxelles: il ct studia variazioni tattichedi Simone Malagutti
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Dopo l’esaltante vittoria sulla Francia gli Azzurri sono tornati al lavoro ad Appiano Gentile senza Davide Frattesi, che ha lasciato il ritiro per un risentimento muscolare. Niente di preoccupante: il centrocampista non è disponibile per Belgio-Italia di domenica sera ma avrà tempo sufficiente per recuperare in vista di Lazio-Lecce del 21 novembre. Dall’allenamento del giorno dopo alla Pinetina (a cui, come di consueto, non hanno partecipato i titolari di San Siro ) emerge una notizia interessante, che ha dato un seguito a quanto già sperimentato contro la Francia dopo le prime sostituzioni: Dimarco è stato provato nel ruolo di attaccante a sinistra. L’interista in posizione avanzata è una soluzione a cui lo staff di Mancini pensava già in fase di convocazioni, e consentirebbe al CT di sfruttarne le capacità di assist-man senza rinunciare a Calafiori nel ruolo di terzino sinistro.
Servirà la rifinitura di vigilia per saperne di più, ma non dovrebbero esserci molte variazioni rispetto all’11 iniziale di Milano. Potrebbe esserci un ballottaggio Palestra-Kayode in difesa sulla destra; a centrocampo Doumbia (favorito) o Fagioli al posto di Frattesi; in attacco confermato Pio Esposito e incertezza sugli esterni. Dimarco, come detto, potrebbe giocare a sinistra, Cambiaghi (uscito dolorante contro la Francia) è da valutare ma se sta bene gioca. Mancini poi non ha affatto gradito il caso del “rigore di famiglia” calciato (fuori) da Sebastiano Esposito. Il suo disappunto è confermato dalle dichiarazioni rilasciate a nostri microfoni nel dopopartita: “il rigorista è Pio! Si sono messi d’accordo e hanno deciso loro, ma loro non devono decidere!”.