VERSO BELGIO-ITALIA

Nations League, Mancini riposiziona Dimarco e ridisegna l'Italia senza Frattesi: così contro il Belgio

Oggi la rifinitura alla vigilia del match decisivo di Bruxelles: il ct studia variazioni tattiche

di Simone Malagutti
14 Nov 2026 - 08:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Dopo l’esaltante vittoria sulla Francia gli Azzurri sono tornati al lavoro ad Appiano Gentile senza Davide Frattesi, che ha lasciato il ritiro per un risentimento muscolare. Niente di preoccupante: il centrocampista non è disponibile per Belgio-Italia di domenica sera ma avrà tempo sufficiente per recuperare in vista di Lazio-Lecce del 21 novembre. Dall’allenamento del giorno dopo alla Pinetina (a cui, come di consueto, non hanno partecipato i titolari di San Siro ) emerge una notizia interessante, che ha dato un seguito a quanto già sperimentato contro la Francia dopo le prime sostituzioni: Dimarco è stato provato nel ruolo di attaccante a sinistra. L’interista in posizione avanzata è una soluzione a cui lo staff di Mancini pensava già in fase di convocazioni, e consentirebbe al CT di sfruttarne le capacità di assist-man senza rinunciare a Calafiori nel ruolo di terzino sinistro.

Servirà la rifinitura di vigilia per saperne di più, ma non dovrebbero esserci molte variazioni rispetto all’11 iniziale di Milano. Potrebbe esserci un ballottaggio Palestra-Kayode in difesa sulla destra; a centrocampo Doumbia (favorito) o Fagioli al posto di Frattesi; in attacco confermato Pio Esposito e incertezza sugli esterni. Dimarco, come detto, potrebbe giocare a sinistra, Cambiaghi (uscito dolorante contro la Francia) è da valutare ma se sta bene gioca. Mancini poi non ha affatto gradito il caso del “rigore di famiglia” calciato (fuori) da Sebastiano Esposito. Il suo disappunto è confermato dalle dichiarazioni rilasciate a nostri microfoni nel dopopartita: “il rigorista è Pio! Si sono messi d’accordo e hanno deciso loro, ma loro non devono decidere!”.

Leggi anche

Pio chiama, Camarda risponde: i gol alla Francia riaccendono il confronto tra i due predestinati

La bella (e giovane) Italia del Mancio: una vittoria storica e di personalità

italia
belgio
mancini

Ultime fotogallery

5

Lutto al braccio e capo chinato durante l’inno di Isreale: la protesta dell’Irlanda

7

Kane, serata di gala: mostra il Pallone d'Oro ed è premiato dal principe Williams e segna il gol vittoria

27

Nations League, Italia-Francia: le foto del match

11

Nations League: le foto di Turchia-Belgio

36

Italia-Turchia, le foto del match

18

Yamal scatenato: altro gol da fenomeno, il ct De La Fuente non ci crede FOTO

10

Rabiot-Da Cunha, che frittata! Bastoni ne approfitta e gela lo Stade de France FOTO

9

Standing ovation e striscione: grande accoglienza allo Stade de France per Zidane FOTO

7

A Leao la 7 di Ronaldo ma viene sostituito al 63': "Ho fatto il meglio per onorarla"

8

Irlanda-Austria: palline con bandiera palestinese lanciate in campo

6
Zidane contro il Belgio

La Francia vince all'88', l'esultanza di Zidane è sfrenata FOTO

23

Nations League: gli scatti di Turchia-Italia

18
Luka Mordic, Cechia-Croazia

Dall'eterno Modric a bomber Douvikas: quanti gol dalla Serie A

7

Nyland sbaglia, Gonçalo Ramos si sblocca con… un omaggio ai 50 anni di Totti FOTO

11

Da Mbappé a Gakpo passando per Zaniolo: tutte le vittime delle nazionali

5

Lutto al braccio e capo chinato durante l’inno di Isreale: la protesta dell’Irlanda

I più visti di Nations League

ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

OTO MANCINI PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "La Francia farà il suo gioco, deciderò il centrocampo all'ultimo"

A San Siro è grande Italia: Pio Esposito e Frattesi trascinano gli azzurri, Francia ko e primo posto nel girone

Francia, alla vigilia dell’Italia scoppia il caso Mbappé: rapporto difficile con Zidane, non si allena

Mancini: "I ragazzi sono stati bravissimi, ora andiamo a vincere in Belgio. Il rigorista era Pio"

Zidane: "Mbappé non sarà con noi, ma nessuna tensione. Thuram? Ho apprezzato che sia venuto"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Salernitana incendiata l'auto di Emmanuel Gyabuaa
11:54
Salernitana incendiata l'auto di Emmanuel Gyabuaa
11:53
Juve, non solo la punta: è caccia all'esterno, i cinque i nomi nella lista di Massara
11:40
Scherma, Cdm spada: Santuccio vince a Wuxi al rientro dall'infortunio
Francisco Conceição
11:39
Juve, Spalletti riabbraccia Conceiçao: torna col Venezia
11:35
Atp Finals, Barbara Foria sul palco del Village per i Comedy Break