Italia, Barella: "Belgio più bravo, noi dobbiamo migliorare"

"Sono stati più bravi di noi, nello stare in campo e nell'avere piglio in più". Così Nicolò Barella, centrocampista dell'Italia, intervistato dalla Rai dopo la sconfitta contro il Belgio. "Abbiamo sofferto la stanchezza con la Francia, hanno sfruttato qualche nostra lacuna in fase difensiva. C'è ancora da migliorare, con il tempo cercheremo di farlo", ha aggiunto Barella. "Siamo una squadra che non deve andare sotto ritmo, deve dare tutto quello che ha. I gol sono arrivati da rimpalli, situazione strane: merito al Belgio, ci mancherebbe, ma non dobbiamo permettere che si creino queste situazioni. Ma questo è il calcio", ha aggiunto. Il mediano dell'Inter ha comunque sottolineato che "si è creato un bel gruppo".