Nations League, Spagna ko dopo 43 partite

Si interrompe dopo 43 partite la striscia di imbattibilità della Spagna di Luis de la Fuente, che durava dal 2023. L'Inghilterra espugna Madrid 3-2: dopo essere andata in triplo vantaggio con le reti di Kane dal dischetto al 45' pt, di Konsa all'8' st e di White quattro minuti dopo, l'espulsione di Anderson rimette in gara le Furie Rosse che segnano al 20' st con Oyarzabal su rigore e di Nico Williams al 30' st. La squadra di Thomas Tuchel conclude prima del girone, a pari punti con la Spagna (Croazia terza, Cechia quarta). Nel gruppo dell'Italia la Francia conquista la vetta finale, grazie al 2-1 maturato nel secondo tempo a Bordeaux contro la Turchia: la squadra di Zidane va avanti al 4' st con un'autorete di Topcu e raddoppia con Kroupi al 32' st; al 45' st non basta il gol di Bardakci.