Zarco operato allo scafoide, proverà a correre il GP di Stiria

Intervento riuscito per il pilota francese della Ducati, Johann Zarco, a cui è stata ridotta la frattura scomposta dello scafoide al Policlinico di Modena, a seguito del terribile incidente di cui è stato protagonista insieme a Franco Morbidelli domenica scorsa in Austria, sul circuito di Spielberg. "Questo pomeriggio, Johann Zarco, è stato sottoposto al Policlinico di Modena a un intervento di riduzione e sintesi della frattura allo scafoide lievemente scomposta, da parte dell'equipe della Clinica Ortopedica di Modena presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena. L'intervento, che ha comportato l'inserimento di una vite tramite tecnica mininvasiva, sotto guida radiografica è andato bene e il pilota effettuerà la riabilitazione in accordo con il proprio staff medico", si legge in una nota dell'ospedale.