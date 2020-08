Zarco: "Non sono un assassino, Morbidelli mi ha chiesto scusa"

MOTOGP

Morbidelli gli ha chiesto scusa per averlo chiamato "mezzo assassino", Rossi ha avuto un lungo colloquio con lui. Johann Zarco si difende per il terribile incidente da lui innescato domenica nella gara della MotoGP a Spielberg. "Franco mi ha chiesto scusa per aver detto quelle parole, ma dopo aver visto il video a caldo lo aveva interpretato come se avessi fatto apposta per bloccarlo. Gli ho detto che io non potrei mai. pensare di fare una cosa così in una fase di staccata, e che per me non ero andato larghissimo. Dopo averlo superato non potevo restare così a sinistra, frenando sono andato un po` largo e lui anche per la velocità è rimasto sorpreso. Ne abbiamo parlato anche con Valentino, la scia a quasi 300 all`ora ha risucchiato la moto di Franco, come era successo a me in Australia nel 2018 (quando Marc Marquez superò Zarco alla fine del rettilineo e poi lo chiuse, facendolo cadere; ndr.)", ha spiegato alla Gazzetta. MotoGP: incidente Zarco-Morbidelli, che rischio per Rossi

















































"Dopo la caduta ero sotto shock. Le immagini non le ho dovute guardare mille volte per confermare quello che già sapevo. È facile criticare qualcuno ed essere molto cattivi con le parole, ma non devo farmi condizionare. In gara bisogna essere aggressivi, ma bloccare qualcuno a 300 all`ora e farlo cadere questo no. E comunque, ripeto, non ho fatto questo. È stato un incidente e mi sento sfortunato", ha aggiunto.

Per Zarco, intanto, probabilmente niente Zeltweg domenica prossima a causa della frattura rimediata allo scafoide nella caduta. "Con la Ducati abbiamo deciso di operarmi. L`intervento sarà effettuato mercoledì mattina a Modena dai dottori Tarallo e Catani. Dopo l'operazione tornerò in Austria per vedere come mi sento, se mi dichiareranno o meno fit ed eventualmente provare", ha annunciato.

