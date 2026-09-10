Valentino Rossi si racconta come mai prima in un'autobiografia: "È il momento di dire la verità"

In questa autobiografia, scritta con Giorgio Terruzzi, Valentino Rossi si confessa come non aveva mai fatto prima, con lo sguardo maturo di un pilota e di un uomo che rilegge la sua vita con passione, lucidità e autoironia. "Sono state scritte tante cose sulla mia vita e sulla mia carriera. È il momento di raccontare la verità su quello che è successo in pista e fuori. Ho deciso di scrivere questo libro perché spero che, leggendo la mia storia, tanta gente possa divertirsi ed emozionarsi" le parole di presentazione di Valentino Rossi.