Valentino Rossi si racconta come mai prima in un'autobiografia: "È il momento di dire la verità"

Dai ricordi inediti della propria infanzia, ai racconti di ciò che è accaduto dietro le quinte di una carriera leggendaria, segnata da 9 titoli mondiali. Valentino Rossi si racconta in un'autobiografia, pubblicata da Rizzoli, in cui ripercorre tutte le tappe della propria carriera ma non solo. Momenti intimi, le sue superstizioni, e gli incontri con personaggi celebri e grandi amici e tanto altro in un'opera intitolata 'La Mia Storia', scritta con Giorgio Terruzzi: sarà in libreria dal prossimo 10 novembre.
Valentino rivive e analizza come non ha fatto mai una vita ad alta intensità, le ragioni intime che lo legano da sempre a un gruppo di amici fedelissimo; la genesi di gag e scherzi che hanno rivoluzionato l’immagine del motociclismo sulle piste di tutto il mondo, le sue manie permanenti. Superstizioni accanite ed esilaranti; le ragioni di uno stile proprio, di un look da corsa anomalo e unico.
E soprattutto, le grandi rivalità – da Max Biaggi a Sete Gibernau, da Casey Stoner a Jorge Lorenzo fino al controverso 2015 con Marc Marquez; i sorpassi indimenticabili, l’ipotesi Formula 1 con Ferrari, i momenti più difficili. Sconfitte e crisi, fratture dolorose ed errori, il rapporto con il coraggio e la paura, i retroscena che determinarono il dissidio con il fisco italiano. E, ancora, gli incontri divertiti e divertenti con personaggi celebri, amici artisti, star viste da vicinissimo, notti a Ibiza, gli amori e gli inciampi che l’amore comporta.
Capitoli come tappe di un percorso strepitoso, rivelato con sincerità, rabbia e tenerezza, approdato oggi in una dimensione nuova. Francesca, la sua compagna, le loro bambine, la bellezza della paternità, il suo team VR46, l’Academy per far crescere i talenti di domani e la nuova sfida sportiva nelle competizioni a quattro ruote. Ciò che a Valentino piace fare oggi, passioni e attitudini mai rivelate.
In questa autobiografia, scritta con Giorgio Terruzzi, Valentino Rossi si confessa come non aveva mai fatto prima, con lo sguardo maturo di un pilota e di un uomo che rilegge la sua vita con passione, lucidità e autoironia. "Sono state scritte tante cose sulla mia vita e sulla mia carriera. È il momento di raccontare la verità su quello che è successo in pista e fuori. Ho deciso di scrivere questo libro perché spero che, leggendo la mia storia, tanta gente possa divertirsi ed emozionarsi" le parole di presentazione di Valentino Rossi.