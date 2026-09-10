Furto in casa Donnarumma, tensione e insulti in aula: "Brutto figlio di... "

Tutto è iniziato quando gli agenti hanno chiesto a uno dei fratelli dell'imputato, presente in aula, di smettere di comunicare con lui. La richiesta ha provocato un primo alterco con la polizia. Un agente ha quindi invitato il fratello di Kherbouch a lasciare l’aula. A quel punto il sospettato si è scagliato contro gli agenti, insultandoli e minacciandoli. Le sue parole sono state pesanti e le minacce esplicite: "Ehi, brutto figlio di p****na", ha urlato a uno degli agenti. "Vieni qui, vieni qui, ti sc**erò tua madre".