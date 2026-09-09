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Ducati completa le sue squadre a promuove Bulega: correrà col team VR46

In attesa di conquistare il titolo Superbike, il pilota emiliano rinnova con Borgo Panigale e si prepara al grande salto: "E' un sogno"

09 Set 2026 - 17:14
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© Ufficio Stampa

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Si completano le squadre Ducati per la prossima stagione. Il VR46 Racing Team ha comunicato l'arrivo di Nicolò Bulega per il 2027, definendo così la propria formazione per la prossima stagione in MotoGP. Bulega è protagonista di una stagione storica nel Mondiale Superbike, e nel 2027 debutterà nella classe regina con il team di Tavullia (ma è sotto contratto direttamente con Borgo Panigale) in sella a una Ducati Desmosedici GP, con Fermín Aldeguer come compagno di box. Il 26enne di Montecchio al momento è collaudatore Ducati MotoGP e ha disputato le ultime due gare della scorsa annata come sostituto nel Ducati Lenovo Team. 

Bulega è a un passo dal titolo Superbike con l'Aruba.it Racing-Ducati Team, dove verrà sostituito da Franco Morbidelli, di cui prenderà il posto. Prima di affrontare la nuova avventura, spiegano dalla casa bolognese, Bulega, già vincitore nel mondiale Supersport, resterà concentrato sugli impegni in Superbike in cui sta disputando una stagione da protagonista, con una serie di 25 vittorie consecutive che rappresenta un record della categoria.

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“Arrivare in MotoGP è un sogno, anche perché debutterò con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ho scelto questa squadra perché sono sempre stato legato a loro: quando ero piccolo ero nella VR46 Riders Academy, conosco bene tutti. Perciò, fare questo step con persone che conosco è più facile in termini umani. Inoltre, sono tutti estremamente professionali. Quando ho iniziato a correre ero partito con l’idea di arrivare qui. Poi, per una serie di motivi, la mia carriera aveva preso una strada un po’ diversa: sono arrivato al WorldSBK, dove mi sono focalizzato nel fare una bella carriera. Ma questi anni sono andati ben al di sopra delle mie aspettative, così abbiamo pensato di fare il salto nella categoria regina. Sono contento di raggiungere questo obiettivo, anche se ci ho messo un po’ più di tempo e ho fatto un percorso un po’ diverso da quello consueto. È sicuramente molto bello e sono orgoglioso. Ora non voglio darmi degli obiettivi, vorrei provare a far bene, voglio pensare gara per gara, soprattutto all’inizio, e cercare di fare il meglio possibile. Voglio ringraziare a tutta la VR46 Racing Team, Ducati Corse e Aruba per rendere questo possibile”, le parole di Bulega.

"Nicolò ha guadagnato sul campo la possibilità di misurarsi con la MotoGP e siamo molto felici che possa farlo insieme a Ducati - osserva in una nota l'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali - . Nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team troverà Fermín: insieme formeranno una coppia giovane e con grande potenziale". Domenicali sottolinea comunque che l'attenzione resta ora sulla stagione in corso in Superbike.

Sulla stessa linea il direttore generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna: Bulega "ha dimostrato di essere un pilota di grande talento, capace di crescere con costanza e di interpretare al meglio le nostre moto. Riteniamo che sia arrivato il momento giusto per affrontare questa nuova sfida". Anche Dall'Igna ribadisce che il focus resta sul Mondiale Superbike, ringraziando l'Aruba.it Racing-Ducati Team per il lavoro svolto con il pilota in questi anni. 

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