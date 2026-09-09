Ducati completa le sue squadre a promuove Bulega: correrà col team VR46

“Arrivare in MotoGP è un sogno, anche perché debutterò con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ho scelto questa squadra perché sono sempre stato legato a loro: quando ero piccolo ero nella VR46 Riders Academy, conosco bene tutti. Perciò, fare questo step con persone che conosco è più facile in termini umani. Inoltre, sono tutti estremamente professionali. Quando ho iniziato a correre ero partito con l’idea di arrivare qui. Poi, per una serie di motivi, la mia carriera aveva preso una strada un po’ diversa: sono arrivato al WorldSBK, dove mi sono focalizzato nel fare una bella carriera. Ma questi anni sono andati ben al di sopra delle mie aspettative, così abbiamo pensato di fare il salto nella categoria regina. Sono contento di raggiungere questo obiettivo, anche se ci ho messo un po’ più di tempo e ho fatto un percorso un po’ diverso da quello consueto. È sicuramente molto bello e sono orgoglioso. Ora non voglio darmi degli obiettivi, vorrei provare a far bene, voglio pensare gara per gara, soprattutto all’inizio, e cercare di fare il meglio possibile. Voglio ringraziare a tutta la VR46 Racing Team, Ducati Corse e Aruba per rendere questo possibile”, le parole di Bulega.