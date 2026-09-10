Zenga consola Pepo Martinez: "Anch'io ho sbagliato come te"

Ci ha pensato Walter Zenga a consolare Pepo Martinez dopo l'errore nel corso di Real Madrid-Inter al Bernabeu. Lo storico numero uno nerazzurro ha ripostato sui propri canali social un suo errore con i piedi risalente al 1993. Era un Livorno-Inter, match amichevole trasmesso da Italia 1 con al commento Alberto Brandi e Roberto Bettega. A beffare Zenga, impreciso con i piedi, fu l'allora numero nove dei livornesi Andrea Bagnoli. "Essere autorinici è l'essenza della vita" il commento su Instagram dell'Uomo Ragno.