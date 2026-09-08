Bezzecchi come Kimi? Aprilia all'attacco a Misano Adriatico

“Misano è sempre speciale quando fai parte di un team italiano e, insieme ad Aprilia e ai tifosi, sono sicuro che sarà un grande weekend. Arriviamo su una pista che mi piace, dopo aver svolto un buon lavoro ad Aragon e con obiettivi chiari. Arrivare in testa alla classifica è importante per tutto il box Aprilia, ma abbiamo già visto che, visti i distacchi ridotti, non è un aspetto né prioritario né determinante. Dobbiamo continuare a concentrarci sul nostro lavoro. Non vedo l’ora di salire sulla RS-GP26 e dare il massimo a casa di Aprilia.”