Bezzecchi come Kimi? Aprilia all'attacco a Misano Adriatico
Il romagnolo e il suo compagno di squadra Martin sono chiamati ad arginare il grande stato di forma del "Cannibale" Marquezdi Stefano Gatti
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Dopo il weekend "motivazionale" di Monza nel quale ha assistito alla storica vittoria del suo amico Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia, Marco Bezzecchi punta su Misano per provare ad imitare il pilota della Mercedes e rilanciare la sfida per il titolo iridato che lo vede attualmente terzo a quota 232 punti, solo cinque meno di quelli di Marc Marquez (237)che ha fatto il bello e il cattivo tempo due domeniche fa nella sua Aragon, diciannove in meno rispetto al suo compagno di squadra Jorge Martin che guida il gruppo dall'alto dei suoi 256 punti.
Al Misano World Circuit Marco Simoncelli Bezzecchi - in fase di recupero dall’infortunio del Sachsenring - ha conquistato due terzi posti. Il pilota italiano affronta la sua gara di casa con l’intento ha conquistato l'anno scorso la pole position e ha vinto la Sprint Race, chiudendo poi al secondo posto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini alle spalle di Marquez e davanti al suo fratello minore Alex. Quella di sabato 13 settembre 2025 nel formato breve del weekend rappresenta l'unico podio alto in Romagna del pilota italiano del team factory Aprilia in tutte e tre le cassi del Motomondiale.
Più ricco il palmarès del suo compagno di squadra al "Marco Simoncelli". Martin ha fatto doppietta (Sprint e GP) nel 2023, precedendo in entrambi i casi al traguardo lo stesso Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Il madrileno si è ripetuto nel 2024 (l'anno del suo titolo iridato nella premier class) ma limitatamente alla Sprint Race, lasciando via libera nel Gran Premio full distance a Marc Marquez, che è quindi il vincitore delle due ultime edizioni della tappa italiana del Mondiale.
Quello di Misano Adriatico è un tracciato tecnico con numerosi cambi di direzione tra curve e varianti. Il layout si snoda in senso orario lungo quattro chilometri e 230 metri, con un totale di sedici curve: dieci a destra e sei a sinistra. Tra queste spicca la curva 11, il celebre “Curvone”, un tratto particolarmente veloce che i piloti affrontano a circa 240 km/h.
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MARCO BEZZECCHI
"Sono molto contento di andare a Misano. Sarà bellissimo poter finalmente rivedere tutti i nostri tifosi, anche se sicuramente sarà un fine settimana molto impegnativo. Non vedo l’ora di scendere in pista sulla RS-GP26".
JORGE MARTIN
“Misano è sempre speciale quando fai parte di un team italiano e, insieme ad Aprilia e ai tifosi, sono sicuro che sarà un grande weekend. Arriviamo su una pista che mi piace, dopo aver svolto un buon lavoro ad Aragon e con obiettivi chiari. Arrivare in testa alla classifica è importante per tutto il box Aprilia, ma abbiamo già visto che, visti i distacchi ridotti, non è un aspetto né prioritario né determinante. Dobbiamo continuare a concentrarci sul nostro lavoro. Non vedo l’ora di salire sulla RS-GP26 e dare il massimo a casa di Aprilia.”
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