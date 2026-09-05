Bezzecchi e Martin in parata alla Moto Guzzi

© Ufficio Stampa
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La parata delle Moto Guzzi, da Lecco a Mandello del Lario, si è confermata l’evento più spettacolare, anche in questa edizione delle GMG, le Giornate Mondiali Moto Guzzi.
Il corteo, formato da 1.500 Moto Guzzi di ogni epoca e modello, è stato aperto dai Corazzieri. La Guardia d’Onore del Presidente della Repubblica ha sfilato in sella alle poderose Moto Guzzi California 1400 di ordinanza, mentre subito dietro, alla guida delle Moto Guzzi V7 e Stelvio, i piloti MotoGP, Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori, e con loro Max Biaggi, tutti reduci da un soggiorno all'Hotel Promessi Sposi di Malgrate. La parata è arrivata tra due ali di folla, proprio davanti alla Moto Guzzi, poi tutto il team Aprilia Racing, con anche Massimo Rivola e Jorge Martin. ha fatto festa e salutato gli appassionati dal palco di Virgin Radio, la colonna sonora di queste GMG.
In questo sabato di festa motociclistica, Mandello del Lario è invasa da quasi 30mila appassionati, giunti da tutto il mondo per festeggiare i 105 anni di Moto Guzzi e visitare la nuova casa del marchio dell’Aquila. La nuova Fabbrica e il nuovo Museo hanno accolto anche oggi migliaia di visitatori che hanno potuto apprezzare i nuovi spazi, pensati per essere un hub multifunzionale nel quale innovazione, sperimentazione e storia si incontrano per dare vita a un inedito spazio culturale.
La festa continua fino a domani, Fabbrica e Museo saranno aperti e visitabili gratuitamente, così come il grande spazio Motoplex per lo shopping e con le grandi piazze alberate che accolgono gli spazi relax e quelli dedicati allo street food.
Per tutta la domenica andrà avanti il programma di test ride gratuiti di tutta la gamma Moto Guzzi: Stelvio, V100 Mandello, V85 e V7 saranno a disposizione degli appassionati motociclisti per le prove su strada.