Bezzecchi e Martin in parata alla Moto Guzzi

Il corteo, formato da 1.500 Moto Guzzi di ogni epoca e modello, è stato aperto dai Corazzieri. La Guardia d’Onore del Presidente della Repubblica ha sfilato in sella alle poderose Moto Guzzi California 1400 di ordinanza, mentre subito dietro, alla guida delle Moto Guzzi V7 e Stelvio, i piloti MotoGP, Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori, e con loro Max Biaggi, tutti reduci da un soggiorno all'Hotel Promessi Sposi di Malgrate. La parata è arrivata tra due ali di folla, proprio davanti alla Moto Guzzi, poi tutto il team Aprilia Racing, con anche Massimo Rivola e Jorge Martin. ha fatto festa e salutato gli appassionati dal palco di Virgin Radio, la colonna sonora di queste GMG.