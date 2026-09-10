MotoGP, Bezzecchi: “Proverò a ripetere il Mugello, ma non faccio viaggi mentali”

Torna la MotoGP e tornano le parole dei protagonisti alla vigilia del Gran Premio di San Marino a Misano. Marco Bezzecchi ha parlato delle emozioni e dei tifosi, restando però anche sulla sua condizione fisica: “Proverò a ripetere quanto fatto al Mugello, ma fare viaggi mentali è inutile”. Marc Marquez risponde invece alle domande sulla foto pubblicata con il suo braccio in evidenza: “Ho deciso io, ero stanco delle domande sul mio braccio”.
La MotoGP torna protagonista con il weekend di San Marino, al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Alla vigilia delle prime prove libere, arrivano anche le parole dei primi tre in cima alla classifica del Mondiale: Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Marc Marquez.
Marco Bezzecchi si sente a casa, a metà tra sogni e obiettivi: “Quando vieni qui in casa e stai andando bene i tifosi ti danno sempre una spinta in più. Per me è una gara speciale, ma è anche una gara come tutte le altre. Mentirei se dicessi di non puntare a vincere, ma l’obiettivo principale è tornare alla forma di inizio stagione. Sto ancora recuperando dall’infortunio alla spalla. Proverò a ripetere quanto fatto al Mugello, ma è inutile fare viaggi mentali. Proverò a partire forte fin da domani, le condizioni sono un po’ diverse rispetto allo scorso anno. Poi sappiamo quanto sia forte Marc, il suo talento è quello a prescindere dalle sue condizioni. La MotoGP è uno sport pericoloso e lo sappiamo tutti”.
Marc Marquez è molto concentrato sulle ultime gare e sull’obiettivo Mondiale: “In questa pista dobbiamo capire il potenziale delle Aprilia, non è come Aragon. Marco (Bezzecchi) è stato veloce tutto il weekend lo scorso anno e dovrò dare il 100%. Voglio essere il più veloce in queste ultime gare per vincere il titolo, in questo momento alcuni sono più costanti e altri hanno più velocità, che secondo me è la chiave per vincere il titolo. La foto del braccio? L’ho postata perchè ero stanco delle solite domande sulle mie condizioni. È stata una mia idea, certe domande mi toglievano energie e devo pensare solo alla pista. Marco sarà veloce fin da subito domani, e io dovrò provare a stare con lui. Il miglior Marc? Sarebbe quello di 20 anni ma con l’esperienza di oggi. Io continuo a sopravvivere ma i giovani arrivano e sono velocissimi”.
Jorge Martin più cauto e realista rispetto ai suoi due rivali: “Non mi sento il favorito, non mi sento di poter lottare per la vittoria ad ogni gara. Ad Aragon è stato un weekend difficile, ma in passato a Misano ho avuto ottime sensazioni. Anche Marco (Bezzecchi) ha vinto l’anno scorso, e Marc (Marquez) è sempre competitivo. Io l’anno scorso non sono stato così competitivo come loro due. Conosco bene la moto su questa pista, ha molto grip e spero di trovare subito un buon feeling”.