MotoGP, Bezzecchi: “Proverò a ripetere il Mugello, ma non faccio viaggi mentali”

Marc Marquez è molto concentrato sulle ultime gare e sull’obiettivo Mondiale: “In questa pista dobbiamo capire il potenziale delle Aprilia, non è come Aragon. Marco (Bezzecchi) è stato veloce tutto il weekend lo scorso anno e dovrò dare il 100%. Voglio essere il più veloce in queste ultime gare per vincere il titolo, in questo momento alcuni sono più costanti e altri hanno più velocità, che secondo me è la chiave per vincere il titolo. La foto del braccio? L’ho postata perchè ero stanco delle solite domande sulle mie condizioni. È stata una mia idea, certe domande mi toglievano energie e devo pensare solo alla pista. Marco sarà veloce fin da subito domani, e io dovrò provare a stare con lui. Il miglior Marc? Sarebbe quello di 20 anni ma con l’esperienza di oggi. Io continuo a sopravvivere ma i giovani arrivano e sono velocissimi”.