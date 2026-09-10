F1, Leclerc fa mea culpa: "A Monza ho sbagliato con Lewis". Hamilton lo perdona: "Insieme contro le Mercedes"

"L'incidente alla curva 2 di Monza è qualcosa che non vorremmo mai più vedere, e dopo aver rivisto le immagini, è chiaro che avrei potuto gestire meglio la situazione, rallentando semplicemente la vettura ed evitando di mettere Lewis in una situazione difficile. È un'esperienza da cui posso imparare, e ho già parlato con lui". Alla vigilia del Gran Premio di Spagna, a Madrid, arrivano le scuse pubbliche di Charles Leclerc in merito all'avvio del Gp d'Italia, quando il monegasco ha allargato troppo la traiettoria costringendo Hamilton a uscire nella ghiaia, perdendo quattro posizioni. Dopo le parole sul compagno, il pilota Ferrari fa il punto sulla sua salute dopo l'incidente avuto dopo pochi giri a Monza: "Starò bene al 100% - afferma -. Insomma, è stato solo subito dopo l'incidente che mi sono sentito un po' strano e ho avuto un leggero capogiro. Ma molto rapidamente, già da lunedì pomeriggio, mi sono sentito meglio. Ho fatto diversi trattamenti al collo, perché è lì che si è concentrato gran parte dello shock, e ora mi sento bene. Quindi sono pronto per questo fine settimana. Ho fatto parecchi controlli e tutti hanno dato esito negativo. Quindi, nessuna preoccupazione per questo fine settimana".