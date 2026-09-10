F1, Leclerc fa mea culpa: "A Monza ho sbagliato con Lewis". Hamilton lo perdona: "Insieme contro le Mercedes"

Leclerc, disastro e paura a Monza
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"L'incidente alla curva 2 di Monza è qualcosa che non vorremmo mai più vedere, e dopo aver rivisto le immagini, è chiaro che avrei potuto gestire meglio la situazione, rallentando semplicemente la vettura ed evitando di mettere Lewis in una situazione difficile. È un'esperienza da cui posso imparare, e ho già parlato con lui". Alla vigilia del Gran Premio di Spagna, a Madrid, arrivano le scuse pubbliche di Charles Leclerc in merito all'avvio del Gp d'Italia, quando il monegasco ha allargato troppo la traiettoria costringendo Hamilton a uscire nella ghiaia, perdendo quattro posizioni. Dopo le parole sul compagno, il pilota Ferrari fa il punto sulla sua salute dopo l'incidente avuto dopo pochi giri a Monza: "Starò bene al 100% - afferma -. Insomma, è stato solo subito dopo l'incidente che mi sono sentito un po' strano e ho avuto un leggero capogiro. Ma molto rapidamente, già da lunedì pomeriggio, mi sono sentito meglio. Ho fatto diversi trattamenti al collo, perché è lì che si è concentrato gran parte dello shock, e ora mi sento bene. Quindi sono pronto per questo fine settimana. Ho fatto parecchi controlli e tutti hanno dato esito negativo. Quindi, nessuna preoccupazione per questo fine settimana".
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"Abbiamo gettato delle basi davvero solide in questa prima parte dell'anno e non ci resta che continuare a costruire su di esse. Il team ha lavorato con incredibile impegno per apportare miglioramenti weekend dopo weekend. Ovviamente abbiamo fatto un passo avanti con il motore, il che è davvero positivo. Penso che sia davvero importante riconoscerlo. Credo fermamente che raggiungeremo il nostro obiettivo. Che sia la prossima settimana, tra qualche settimana o l'anno prossimo, continueremo semplicemente a dare il massimo".
Queste le parole di Lewis Hamilton alla vigilia del Gran Premio di Spagna, a Madrid. "Innanzitutto sono davvero felice che Charles stia bene e che sia tornato qui questo fine settimana - ha detto il pilota inglese riferendosi a Leclerc e all'incidente subito dal monegasco a Monza - perché abbiamo bisogno di lui nella lotta per sfidare insieme la Mercedes. Penso che abbiamo un buon rapporto in pista. Credo che aiuti il fatto di essere adulti e di riuscire a comunicare tra noi, cosa che abbiamo fatto".