"Marc Marquez non tornerà più come prima, se fosse Alcaraz si sarebbe dovuto ritirare"

Ha fatto scalpore la foto che Marc Marquez ha pubblicato alcuni giorni fa. Il campione spagnolo si è messo a nudo per la prima volta, mostrando gli effetti delle tante operazioni subite al suo braccio destro. Una condizione fisica, che continua a limitarlo in pista, anche non ha smesso di farlo vincere in MotoGP. Per capire quale è la reale situazione del pilota Ducati, è intervenuto il dottor Samuel Antuna, che lo ha operato e preso in cura dopo l'incidente con Bezzecchi lo scorso anno in Indonesia.
"La forza che poteva esercitare con il braccio destro non era paragonabile a quella del sinistro. Però, prima dell’incidente in Indonesia, stava bene: poteva correre, non provava dolore e non si lamentava di nulla. Quella caduta ha cambiato tutto", ha detto Antuna a "El Periodico". "In determinate posizioni durante le gare e gli allenamenti, Marc perdeva completamente il controllo del braccio ed era per questo che cadeva", ha aggiunto.
Poi la sentenza: "Non è assolutamente un braccio normale e non tornerà mai a esserlo. Marc fa fatica persino a giocare a padel. Se fosse Carlos Alcaraz, avrebbe dovuto ritirarsi dal tennis professionistico. Quel braccio è molto limitato nella forza, soprattutto a livello del bicipite. Direi che si trova intorno al 50% delle sue capacità".
"A Marc non manca alcun muscolo - ha concluso Antuna - Ma il tricipite, il grande dorsale, il grande rotondo e il pettorale sono stati interessati dai diversi interventi chirurgici. Sono leggermente atrofizzati e modificati: per questo il braccio destro non ha la stessa forza del sinistro".