"Marc Marquez non tornerà più come prima, se fosse Alcaraz si sarebbe dovuto ritirare"

Ha fatto scalpore la foto che Marc Marquez ha pubblicato alcuni giorni fa. Il campione spagnolo si è messo a nudo per la prima volta, mostrando gli effetti delle tante operazioni subite al suo braccio destro. Una condizione fisica, che continua a limitarlo in pista, anche non ha smesso di farlo vincere in MotoGP. Per capire quale è la reale situazione del pilota Ducati, è intervenuto il dottor Samuel Antuna, che lo ha operato e preso in cura dopo l'incidente con Bezzecchi lo scorso anno in Indonesia.