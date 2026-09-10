Champions, Galantic: "Roma ha ridotto monte ingaggi e aumentato qualità rosa"

"Tornare in Champions dopo sette anni, e per di più nella stagione del centenario, è qualcosa di fondamentale. Come squadra dobbiamo cercare equilibrio tra competitività e il rispettare i parametri della Uefa". Lo ha detto il CEO della Roma John Galantic, ai microfoni di Sky, a pochi minuti dalla partita contro il Fenerbahce a Istanbul. "Ringrazio tutti, la società ma anche i giocatori: alcuni si sono ridotti lo stipendio, parlo di gente come Dybala, Pellegrini, Mancini o Cristante. Abbiamo ridotto il monte ingaggi e aumentato la qualità della rosa", ha aggiunto. "La proprietà? Saranno anche silenziosi, è il loro stile, ma sono gasati, e sono totalmente dentro il progetto", ha concluso Galantic.