Amorim: "Dobbiamo migliorare in difesa. Critiche sul modulo? Dipendono dai risultati"

Tornando alla sfida di Europa League, Amorim non condanna l'undici titolare modificato rispetto al campionato: "Anche il Benfica ha cambiato 9 giocatori, dovevamo fare delle rotazioni. Non abbiamo perso quella gara per la formazione titolare, il Benfica ha segnato nelle occasioni che ha avuto. Noi abbiamo avuto più chance, più tocchi nell’area di rigore avversaria e più possesso e non siamo riusciti a segnare”. Prosegue poi nell'analisi generale: "Siamo spesso stati dominanti, pur non giocando sempre bene per l’intera partita. La cosa importante ora è vincere contro il Lecce. Stiamo ancora costruendo la nostra organizzazione soprattutto in fase di possesso, domani sarà una bella opportunità per questo”.