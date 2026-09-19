Amorim show: chiede ai giornalisti chi deve giocare. E su Modric è 'polemica'

Il tecnico allora ribatte: "Se Chukwueze ha giocato tre partite di fila, allora chi schieri? E a centrocampo scegli Modric? Settimana scorsa avete detto tanto su di lui e sulla sua velocità... la verità è che dobbiamo gestire i cambi e tre partite a settimana. So che è il vostro lavoro e non il mio. Possiamo parlarne a lungo, ma nessuno qui vuole vincere più partite di me. Non sto pensando solo a breve termine, ma al lungo periodo. Domani sceglierò i titolari pensando a se nel secondo tempo vorrò spingere di più".