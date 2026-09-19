Amorim show: chiede ai giornalisti chi deve giocare. E su Modric è 'polemica'

19 Set 2026 - 15:48
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Simpatico siparietto durante la conferenza di Ruben Amorim alla viglia di Milan-Lecce. Un giornalista incalza il tecnico portoghese: "Credo che sia uno dei momenti più difficili da quando lei è qui. Questo le fa pensare: 'Basta, gli esperimenti sono finiti e ora metto la formazione più facile, quella con i migliori e che vogliono tutti?'". 

Amorim risponde: "Qual è il miglior undici titolare?". Il giornalista non si sottrae alla domanda: "Gila, De Winter o Gabbia e Pavlovic in difesa, Chukwueze, Modric, Rabiot e Diego Moreira a centrocampo, Pulisic e Cisse alle spalle di Ramos".  

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Il tecnico allora ribatte: "Se Chukwueze ha giocato tre partite di fila, allora chi schieri? E a centrocampo scegli Modric? Settimana scorsa avete detto tanto su di lui e sulla sua velocità... la verità è che dobbiamo gestire i cambi e tre partite a settimana. So che è il vostro lavoro e non il mio. Possiamo parlarne a lungo, ma nessuno qui vuole vincere più partite di me. Non sto pensando solo a breve termine, ma al lungo periodo. Domani sceglierò i titolari pensando a se nel secondo tempo vorrò spingere di più".  

"E scusa per tutto questo, è il mio lavoro e non il tuo", ha aggiunto Amorim sorridendo, prima di dare credito all'intuizione del giornalista: "Non siete così distanti dall'undici titolare di domani".

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