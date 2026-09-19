Napoli, Allegri: "A Firenze una delle gare più importanti della stagione, De Bruyne partirà titolare"

"Stiamo abbastanza bene, abbiamo perso Spinazzola per un affaticamento, rientrerà dopo la sosta, tra i convocati c'è Anguissa che si è allenato con la squadra dopo aver fatto differenziato tutta la settimana e domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. De Bruyne sta bene, ha iniziato dopo per il Mondiale ma domani credo partirà dall'inizio e vedremo durante la partita...". Alla vigilia della sfida del Franchi contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri fa il punto sulla condizione dei singoli. "Neres sta decisamente meglio, McTominay e Meret torneranno dopo la sosta", ha aggiunto. "Con le percentuali faccio casino, posso solo dire che stiamo crescendo e la vittoria col Bologna ci ha fatto bene. Domani però sappiamo che sarà difficile, la Fiorentina ha fatto una bella vittoria a Venezia e in Coppa Italia, ha un'ottima tecnica, a Firenze è sempre difficile giocare, bisogna fare una bella partita. Domani è una delle 4-5 gare più importanti della stagione perché ti permette di chiudere il primo mini-ciclo, poi avremo modo di dare seguito con due risultati positivi e prepararci a ottobre fino alla prossima sosta nelle migliori condizioni di classifica".