VERSO FIORENTINA-NAPOLI

Napoli, Allegri: "A Firenze una delle gare più importanti della stagione, De Bruyne partirà titolare"

Il tecnico azzurro alla vigilia della sfida del Franchi: "Anguissa c'è, Neres sta meglio. McTominay e Meret torneranno dopo la sosta"

19 Set 2026 - 16:11
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"Voglio fare le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo, oltre che un grandissimo giocatore per l'Inter e per la Nazionale". Le prime parole del tecnico del Napoli Massimiliano Allegri in conferenza stampa sono un omaggio alla leggenda nerazzurra, scomparsa a 83 anni.

"Stiamo abbastanza bene, abbiamo perso Spinazzola per un affaticamento, rientrerà dopo la sosta, tra i convocati c'è Anguissa che si è allenato con la squadra dopo aver fatto differenziato tutta la settimana e domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. De Bruyne sta bene, ha iniziato dopo per il Mondiale ma domani credo partirà dall'inizio e vedremo durante la partita...". Alla vigilia della sfida del Franchi contro la Fiorentina, il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri fa il punto sulla condizione dei singoli. "Neres sta decisamente meglio, McTominay e Meret torneranno dopo la sosta", ha aggiunto. "Con le percentuali faccio casino, posso solo dire che stiamo crescendo e la vittoria col Bologna ci ha fatto bene. Domani però sappiamo che sarà difficile, la Fiorentina ha fatto una bella vittoria a Venezia e in Coppa Italia, ha un'ottima tecnica, a Firenze è sempre difficile giocare, bisogna fare una bella partita. Domani è una delle 4-5 gare più importanti della stagione perché ti permette di chiudere il primo mini-ciclo, poi avremo modo di dare seguito con due risultati positivi e prepararci a ottobre fino alla prossima sosta nelle migliori condizioni di classifica".

"Vergara in Nazionale? Siamo molto contenti, la società deve essere contenta, Vergara si è messo in evidenza molto bene lo scorso anno e quest'anno sta crescendo dal punto di vista tecnico e tattico, così come Favasuli in Under 21", ha proseguito Allegri nella conferenza stampa della vigilia. "Favasuli? Nessuno si aspettava un impatto nelle due partite tra Arsenal e Bologna così importante. Non è una questione tecnica, tutti dobbiamo fare un percorso naturale. Le responsabilità sono dei più anziani, i giovani devono mettere energia", precisa Allegri, che poi così conclude: "La stagione è lunga e c'è bisogno di tutti. Quest'anno con 6 minuti di gioco effettivo in più le partite prendono un altro percorso, sopratutto nell'ultima mezzora. Lang? È un altro che può essere inserito dal primo minuto. Può e deve dare di più perché ha delle qualità importanti".

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