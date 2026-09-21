Prima che sia troppo tardi: Bezzecchi, il dovere della rimonta

Non stiamo dicendo che i giochi siano fatti, tutt'altro. Marco però ha il dovere di imprimere subito una volta ad una stagione per molti versi brillante ma complicata dagli infortuni. Senza dimenticare che anche quella di Martin è iniziata ancora in salita per i postumi dei suoi infortuni del 2025. E se il più "recente" successo in un Gran Premio da parte di Marco (Mugello) lo è più di quello di Jorge (Le Mans), va detto che dalla ripresa post-pausa estiva lo spagnolo ha messo a bilancio venti punti in più dell'italiano (98 a 78) e che lo straordinario avvio di stagione di Bezzecchi (tre vittorie su tre) ha lasciato il posto ad un cammino meno implacabile. Marco ha il dovere di accontentarsi di meno (dà questa impressione nelle interviste) e di osare di più, perché a forza di ripetersi e di ripeterci che "la stagione è ancora lunga e tutto può ancora accadere", finisce che le cose poi accadono davvero e il Mondiale finisce. E allora forza Bezzecchi, Motegi è già dietro l'angolo: la rimonta può partire da lontano, abbiamo bisogno di te per accendere un finale di stagione memorabile.