IL COMMENTO

Prima che sia troppo tardi: Bezzecchi, il dovere della rimonta

La trasferta asiatica della prima metà di ottobre chiave di volta della stagione dell'italiano

di Stefano Gatti
21 Set 2026 - 10:45
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In principio era Marquez, ora tocca a Bezzecchi. Spielberg a parte, la forza del Cannibale è tale che - fin dai primordi della sua rimonta iridata - era stato automatico pensare che Aprilia prima o poi avrebbe dovuto concentrare la sfida su uno solo dei propri piloti, visto che nel campo nemico tutto il team Ducati spingeva su un solo candidato e di fatto Francesco Bagnaia - oltre che in palese difficoltà - diventava via via e nonostante la buona volontà di entrambe le parti una sorta di separato in casa, peraltro destinato a passare alla stessa Aprilia per il 2027. Ora però il tempo delle scelte non è più rinviabile e il candidato più logico - nonostante l'anno prossimo lasci Noale per fare posto proprio a Bagnaia - è lo spagnolo Martin. Non lo diciamo noi, la sentenza è nei numeri. Lo spagnolo guida la classifica generale con dodici punti di vantaggio su Marquez, Bezzecchi insegue a quarantadue punti dal suo compagno di squadra.

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Non stiamo dicendo che i giochi siano fatti, tutt'altro. Marco però ha il dovere di imprimere subito una volta ad una stagione per molti versi brillante ma complicata dagli infortuni. Senza dimenticare che anche quella di Martin è iniziata ancora in salita per i postumi dei suoi infortuni del 2025. E se il più "recente" successo in un Gran Premio da parte di Marco (Mugello) lo è più di quello di Jorge (Le Mans), va detto che dalla ripresa post-pausa estiva lo spagnolo ha messo a bilancio venti punti in più dell'italiano (98 a 78) e che lo straordinario avvio di stagione di Bezzecchi (tre vittorie su tre) ha lasciato il posto ad un cammino meno implacabile. Marco ha il dovere di accontentarsi di meno (dà questa impressione nelle interviste) e di osare di più, perché a forza di ripetersi e di ripeterci che "la stagione è ancora lunga e tutto può ancora accadere", finisce che le cose poi accadono davvero e il Mondiale finisce. E allora forza Bezzecchi, Motegi è già dietro l'angolo: la rimonta può partire da lontano, abbiamo bisogno di te per accendere un finale di stagione memorabile.

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