Serie A, il confronto con il 2025/26 dopo 5 giornate: Inter, Lazio e Cagliari su, male Napoli e Bologna

Pareggio totale per il Torino (4 punti oggi come allora), mentre Milan e Juventus inseguono le loro versioni passate. Un anno fa, i rossoneri erano addirittura primi (oggi quinti) e avevano raccolto 12 punti con Allegri grazie a 4 vittorie dopo la sconfitta iniziale con la Cremonese, mentre stavolta hanno 11 punti e non 12. La Juve è quota 10 e lo scarto è minimo rispetto agli 11 raccolti da Tudor, allora imbattuto e quarto con i successi contro Parma, Genoa e Inter e i pareggi con Verona e Atalanta.