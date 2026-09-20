Acosta mette la prima, Martin di nuovo in fuga. Marquez: la rimonta presenta il conto?

Aveva lasciato intendere già al sabato che la domenica sarebbe stata avara di soddisfazioni ma è andata pure un po' peggio del previsto. Mette sotto accusa i freni della sua Ducati ma forse in Austria gli è arrivata addosso tutta la "stanchezza" di una straordinaria rimonta nella classifica generale. Ha l'esperienza e i numeri (ci mancherebbe altro) per invertire nuovamente la tendenza. Intanto però... insufficienza di giornata.