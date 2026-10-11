Le pagelle di Mandalika: Aprilia da 10 e lode, Bezzecchi torna in gioco

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Massimo dei voti per il poker di Noale, un punto in meno a Marco per l'errore della Sprint. Disastro Bagnaia, ma anche Razgatlioglu deludedi Alberto Gasparri
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Aprilia 10 e lode Per la prima volta mette quattro moto davanti a tutti in una gara della MotoGP e lancia un chiaro messaggio a Marc Marquez e alla Ducati. A Noale non hanno alcuna intenzione di lasciarsi scappare questa occasione e con uno squadrone così servirà davvero un'impresa a Borgo Panigale per confermarsi campioni.
Bezzecchi 9 Non il massimo dei voti solo per l'errore della Sprint che gli ha fatto perdere qualche punto importante. Serviva una risposta dopo il lungo digiuno e Marco l'ha data quando il tempo stava per scadere. Adesso ha 46 lunghezze di ritardo dalla vetta, ma il campionato è ancora lungo e tra i due litiganti Martin e Marquez potrebbe essere ancora lui a godere.
Raul Fernandez 8,5 Con un dito rotto, anzi due, ha lottato con Bezzecchi finché il fisico glielo ha permesso, poi ha portato a casa un podio che solo poche ore prima sembrava impossibile. Riuscisse a sistemare tutti questi alti e bassi sarebbe un serio pretendente al titolo. L'anno prossimo?
Martin 7,5 Un leone, simbolo perfetto dell'Aprilia che vuole vincere. A ogni colpo che Marquez gli rifila, lui risponde subito. Marc sa bene che non sarà facile batterlo nella volata per il titolo. Non può solo cuore e coraggio, ma anche testa e concretezza. Forse anche migliore del Martin campione nel 2024.
Ogura 7 L'unico suo rammarico è quello di essere l'ultimo dei piloti Aprilia. Solita rimonta e bella bagarre con due lottatori come Marquez e Acosta, segno che dietro a sorrisi e silenzi c'è della sostanza. Peccato per le gare saltate, altrimenti...
Acosta 7 Il primo dei non Aprilia si mette in luce per il solito spirito battagliere. Le dà e le prende senza fare una piega e inizia a prendere le misure a quello che probabilmente sarà il suo duello con Marquez nel 2027.
Marc Marquez 6,5 Sabato vince, domenica sprofonda. Qualcosa ancora sulla Ducati non funziona (basta guardare i piazzamenti delle altre Desmosedici), ma lui riesce sempre a metterci una pezza. Il Marc rischiatutto non c'è più e anche per questo fa ancora più paura agli avversari.
Quartararo 6 Chiude nono, anni luce davanti alle altre Yamaha. Il morale resta basso, l'impegno raramente si può discutere. Ormai ci si è dimenticato che è uno dei migliori talenti della griglia, toccherà a lui e soprattutto alla Honda rinverdire i trionfi di qualche anno fa.
Bagnaia 4 Solita caduta "inspiegabile" e altra domenica nera. Rassegnato a chiudere la sua avventura in Ducati senza gioie, anche se meriterebbe almeno un altro weekend da protagonista prima della fine dell'anno.
Razgatlioglu 4 Fenomeno in Superbike, pulcino bagnato in MotoGP. Certo, la Yamaha non aiuta, anzi, però ci si aspettava ben altro dal turco. Passi per l'anno da rookie, ma l'anno prossimo serve fare molto di più.