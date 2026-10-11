Le pagelle di Mandalika: Aprilia da 10 e lode, Bezzecchi torna in gioco

Bezzecchi 9 Non il massimo dei voti solo per l'errore della Sprint che gli ha fatto perdere qualche punto importante. Serviva una risposta dopo il lungo digiuno e Marco l'ha data quando il tempo stava per scadere. Adesso ha 46 lunghezze di ritardo dalla vetta, ma il campionato è ancora lungo e tra i due litiganti Martin e Marquez potrebbe essere ancora lui a godere.