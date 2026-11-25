A Copper Mountain è tutto pronto per il debutto stagionale della velocità maschile. Si comincia con un superG d'assaggio, previsto per sabato 28 alle 19.45 italiane, per proseguire poi con il secondo gigante di stagione, domenica 29, prima manche alle 18 e seconda alle 21. Sarà solo l'antipasto del lungo week-end di Beaver Creek, che seguirà la prossima settimana, dove sono previste due discese, un superG e un altro gigante. Le condizioni delle piste di Copper sono buone, hanno superato il controllo Fis, le temperature sono rigide e permettono di completare l'innevamento al meglio. Tra sabato e domenica sono previsti fra i -7 e i -13 gradi. Il meteo attuale dice che un po' di neve potrà scendere sabato, mentre non sono previste precipitazioni per domenica. Al momento, il programma si mantiene fedele all'originale. Il dt Max Carca ha diramato le convocazioni degli azzurri che saranno in gara sabato e domenica. Gli otto supergigantisti saranno: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni e Max Perathoner. I sette gigantisti saranno invece: Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Luca De Aliprandini, Simon Talacci e Tobias Kastlunger.