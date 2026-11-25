La Fivb ha ufficializzato nella giornata di oggi, mercoledì 25 novembre, le date e le nazioni ospitanti della fase intercontinentale della Volleyball Nations League 2027; manifestazione che vedrà ai nastri di partenza, per la prima volta, 19 nazionali sia per il torneo femminile, sia per quello maschile. Le azzurre, campionesse olimpiche e del mondo in carica, inizieranno la loro avventura dal 2 al 6 giugno in Brasile dove sfideranno le verdeoro padrone di casa, la Russia, la Polonia e la Repubblica Ceca. Le ragazze di Velasco si sposteranno poi in Olanda (16-20 giugno) per la week 2 dove affronteranno, in ordine, Slovenia, Turchia, Germania e Ucraina. La week di chiusura sarà invece in Giappone dal 7 al 11 luglio. Danesi e compagne se la vedranno con USA, Olanda, Repubblica Dominicana e Canada. La sede delle Finals (21-25 luglio) verrà resa nota in un secondo momento. I campioni del Mondo in carica dell'Italia, invece, cominceranno il proprio percorso dal 9 al 13 giugno in Slovenia dove giocheranno con Polonia, Turchia, Slovenia e Finlandia, per poi spostarsi alla volta della Bulgaria (week 2, 23-27 giugno) per affrontare i padroni di casa, la Serbia, la Germania e il Belgio. Chiuderanno poi la fase intercontinentale in Giappone dal 14 al 18 luglio con Russia, Cuba, Giappone e Iran. La FIVB comunicherà successivamente le città ospitanti della fase a gironi, il relativo calendario gare e la sede delle finals.