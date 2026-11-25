La Fivb ha ufficializzato nella giornata di oggi, mercoledì 25 novembre, le date e le nazioni ospitanti della fase intercontinentale della Volleyball Nations League 2027; manifestazione che vedrà ai nastri di partenza, per la prima volta, 19 nazionali sia per il torneo femminile, sia per quello maschile. Le azzurre, campionesse olimpiche e del mondo in carica, inizieranno la loro avventura dal 2 al 6 giugno in Brasile dove sfideranno le verdeoro padrone di casa, la Russia, la Polonia e la Repubblica Ceca. Le ragazze di Velasco si sposteranno poi in Olanda (16-20 giugno) per la week 2 dove affronteranno, in ordine, Slovenia, Turchia, Germania e Ucraina. La week di chiusura sarà invece in Giappone dal 7 al 11 luglio. Danesi e compagne se la vedranno con USA, Olanda, Repubblica Dominicana e Canada. La sede delle Finals (21-25 luglio) verrà resa nota in un secondo momento. I campioni del Mondo in carica dell'Italia, invece, cominceranno il proprio percorso dal 9 al 13 giugno in Slovenia dove giocheranno con Polonia, Turchia, Slovenia e Finlandia, per poi spostarsi alla volta della Bulgaria (week 2, 23-27 giugno) per affrontare i padroni di casa, la Serbia, la Germania e il Belgio. Chiuderanno poi la fase intercontinentale in Giappone dal 14 al 18 luglio con Russia, Cuba, Giappone e Iran. La FIVB comunicherà successivamente le città ospitanti della fase a gironi, il relativo calendario gare e la sede delle finals.
Di seguito tutto il calendario della Volleyball nations league femminile:
Week 1 (2-6 giugno)
Canada: Canada, Germania, Repubblica Dominicana, Francia, Belgio, Ucraina
Brasile: Italia, Brasile, Polonia, Olanda, Serbia, Russia, Repubblica Ceca
Cina: Turchia, Usa, Giappone, Cina, Thailandia, Slovenia
Week 2 (16-20 giugno)
Cina: Polonia, Cina, Canada, Russia, Repubblica Dominicana, Repubblica Ceca, Thailandia
USA: Brasile, Stati Uniti, Giappone, Serbia, Francia, Belgio
Olanda: Italia, Turchia, Olanda, Germania, Ucraina, Slovenia
Week 3 (7-11 luglio)
Brasile: Brasile, Cina, Serbia, Germania, Thailandia, Ucraina
Turchia: Turchia, Polonia, Russia, Repubblica Ceca, Francia, Belgio, Slovenia
Giappone: Italia, Stati Uniti, Giappone, Olanda, Canada, Repubblica Dominicana
Finali: 21-25 luglio
Il calendario delle azzurre:
Week 1 (2-6 giugno) Brasile
Italia-Brasile
Italia-Russia
Italia-Polonia
Italia-Repubblica Ceca
Week 2 (16-20 giugno) Olanda
Italia-Slovenia
Italia-Turchia
Italia-Germania
Italia-Ucraina
Week 3 (7-11 luglio) Giappone
Italia-USA
Italia-Olanda
Italia-Repubblica Dominicana
Italia-Canada
Di seguito il calendario di Volleyball nations league maschile:
Week 1 (9-13 giugno)
Slovenia: Polonia, Italia, Slovenia, Turchia, Ucraina, Finlandia.
Brasile: Russia, Giappone, Brasile, Bulgaria, Germania, Argentina,
Iran.
Cina: Stati Uniti, Francia, Serbia, Cuba, Belgio, Cina.
Week 2 (23-27 giugno)
Francia: Polonia, Brasile, Francia, Ucraina, Argentina, Cuba.
Filippine: Russia, Slovenia, Stati Uniti, Giappone, Finlandia, Iran,
Cina.
Bulgaria: Italia, Bulgaria, Turchia, Germania, Serbia, Belgio.
Week 3 (14-18 luglio)
Brasile: Slovenia, Brasile, Serbia, Argentina, Finlandia, Belgio.
Stati Uniti: Polonia, Stati Uniti, Bulgaria, Ucraina, Germania, Cina.
Giappone: Italia, Russia, Giappone, Francia, Turchia, Cuba, Iran.
Finals (28 luglio-1° agosto)
Il calendario degli azzurri:
Week 1 (9-13 giugno) Slovenia
Italia-Polonia
Italia-Turchia
Italia-Slovenia
Italia-Finlandia
Week 2 (23-27 giugno) Bulgaria
Italia-Bulgaria
Italia-Serbia
Italia-Germania
Italia-Belgio
Week 3 (14-18 luglio) Giappone
Italia-Russia
Italia-Cuba
Italia-Giappone
Italia-Iran
Finali: 28 luglio-1° agosto