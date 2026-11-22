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Marc Marquez è campione del mondo della MotoGP per l'ottava volta, conquista il decimo titolo iridato della sua carriera e raggiunge un altro traguardo storico. Lo spagnolo della Ducati festeggia a Portimao, al termine del Gran Premio del Portogallo, chiuso all'ottavo posto: una posizione sufficiente per assicurarsi matematicamente il Mondiale, senza dover dipendere dai risultati degli avversari.
Una domenica di emozioni per Marquez, che dopo aver gestito la corsa senza correre rischi inutili è stato festeggiato dai componenti del team Ducati, tra lacrime e abbracci. Poi la celebrazione davanti al pubblico, con il pilota catalano salito su una scala per raggiungere i tifosi. A consegnargli un casco d'oro speciale per il decimo titolo è stato Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo e detentore di 15 Mondiali.
"Non so dove mi trovo, so solo che sono felicissimo. Stiamo celebrando la storia. So quanto ho sofferto e so che i miei tifosi a metà stagione hanno creduto molto in me". Così Marc Marquez, dopo l'ottavo posto al Gp del Portogallo che gli è valso il decimo titolo mondiale di MotoGp. "Io ho continuato a spingere - ha proseguito - a dare il massimo e a fare meglio. Avevo detto che il titolo dello scorso anno mi aveva messo in pace con me stesso, ma questo è per tutti i fan. Grazie a tutti, questo è per voi".