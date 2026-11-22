"Non so dove mi trovo, so solo che sono felicissimo. Stiamo celebrando la storia. So quanto ho sofferto e so che i miei tifosi a metà stagione hanno creduto molto in me". Così Marc Marquez, dopo l'ottavo posto al Gp del Portogallo che gli è valso il decimo titolo mondiale di MotoGp. "Io ho continuato a spingere - ha proseguito - a dare il massimo e a fare meglio. Avevo detto che il titolo dello scorso anno mi aveva messo in pace con me stesso, ma questo è per tutti i fan. Grazie a tutti, questo è per voi".