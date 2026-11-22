In Portogallo dominano Bezzecchi e l’Aprilia, ma i riflettori sono tutti per Marc Marquez, che si laurea campione del mondo per la decima volta in carriera. Lo spagnolo parte molto bene, poi pian piano scivola indietro ma amministra il vantaggio in classifica, chiudendo così ottavo. Grande vittoria di Marco Bezzecchi, che nella seconda metà di gara va al comando e scappa via. Secondo Jorge Martin, terzo Raul Fernandez.
LA GARA
Pronti-via e Marquez vola subito davanti a tutti. Dal terzo giro, però, il ducatista inizia a rallentare e viene passato da metà schieramento: dopo tre giri è già sesto. Al giro numero 6 cade invece Pedro Acosta, che nonostante i tentativi di ripartenza, è costretto a ritirarsi. Nel frattempo volano via Aprilia di Bezzecchi, Martin e Raul Fernandez, con quest’ultimo che mantiene il primato fino al 15esimo giro, quando Bez rompe gli indugi, lo passa e allunga in testa.
Continua a perdere posizioni Marc Marquez, superato successivamente anche da Di Giannantonio, Ogura e Brad Binder. Si avvicina a lui anche Luca Marini, che non riesce però ad attaccarlo. All’ultimo giro il 93 passa Moreira, scivolato sul finale, e chiude così ottavo: il titolo è di nuovo suo, il decimo della carriera considerando anche i due titoli mondiali in classe 125 e Moto2. Il classe 1993 supera così Valentino Rossi ed eguaglia il numero di titoli ottenuti da Giacomo Agostini (presente nei festeggiamenti in pista) nella classe regina del Motomondiale. Dietro a un super Bez, completano il podio Martin a quasi 4 secondi e Raul Fernandez, terzo a oltre 5” dall’azzurro.