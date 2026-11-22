Pronti-via e Marquez vola subito davanti a tutti. Dal terzo giro, però, il ducatista inizia a rallentare e viene passato da metà schieramento: dopo tre giri è già sesto. Al giro numero 6 cade invece Pedro Acosta, che nonostante i tentativi di ripartenza, è costretto a ritirarsi. Nel frattempo volano via Aprilia di Bezzecchi, Martin e Raul Fernandez, con quest’ultimo che mantiene il primato fino al 15esimo giro, quando Bez rompe gli indugi, lo passa e allunga in testa.