Bezzecchi: "Sono contentissimo, mai smesso di lavorare: ce lo meritavamo"

Lo sconfitto di Mandalika è Marc Marquez, anche se si tratta solo di una battaglia: "Problemi di pressione o fisici? No, no. Non avevo problemi di pressione, già da tutto il weekend eravamo in quella posizione tra il 5° e il 7°. Ieri abbiamo fatto una cosa fuori dai piani, che era fare 4° in qualifica e vincere la Sprint. Non lo dico mai, ma mi sento vincitore questo weekend. Non ho perso nessun punto da Martin e solo 3 da Bezzecchi quindi sono molto contento. Fatica con l'anteriore? No, sapevamo che Mandalika era il circuito peggiore per noi, ma come ti dicevo la cosa più importante per noi, anche se siam finiti 10 secondi dietro il primo, abbiamo fatto 22 punti, Martin 22 e Bez 25. Completamente a posto. I sorpassi con Acosta? Lui mi voleva far passare ma io non me la sentivo di stare davanti, alla lavagna ho visto che mancavano 12 giri e ho detto che non vado davanti 12 giri, faticavo. Per un momento quando ho provato a lasciar passare pensavo fosse Diggia, alla lavagna mi avevano detto che era lui e lo avrei fatto passare così mi tirava un po'. Sapevo che 12 giri con Ogura dietro, Acosta che era molto più veloce di me con problemi di pressione davanti e Diggia veloce alla fine, non volevo perdere tempo perché non sapevo dove fosse il gruppo del 7°/8°.