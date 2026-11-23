MotoGp, Agostini incorona Marquez con un casco d'oro: "Titolo per i tifosi"
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Sono passate poche ore da quando Marc Marquez ha scritto un'altra pagina di storia del Motomondiale, mettendo in bacheca il suo decimo titolo mondiale. Il giorno dopo il trionfo di Portimao, lo spagnolo della Ducati si gode il momento, ma tiene i piedi per terra nonostante in Spagna come un re. "Dire che sono il più grande di tutti i tempi non mi piace, perché penso che non sia giusto. Se vediamo i numeri, il più grande di tutti i tempi è Giacomo Agostini, noi siamo riusciti a eguagliare i suoi titoli. E' stato un bellissimo regalo di Giacomo, che è venuto a darmi il casco di campione. Ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo momento e io mi sto godendo il mio, che ha iniziato nel 2013, con una parentesi tra il 2020 e il 2024. Poi sono arrivati questi due anni di fila di vittorie con la Ducati, che sono un bellissimo momento", ha detto parlando con Anna Capella per Sportmediaset.
Lo scorso anno piangevi, ieri urlavi: quanto ha contato la sofferenza, la rimonta, tutta la fatica che hai fatto per conquistare questo titolo?
"L'anno scorso, quando ho vinto, è stata un'esplosione di emozioni e questa volta è stata un'esplosione di adrenalina. Quello dell'anno scorso è stato il titolo più importante penso della mia carriera, insieme al primo titolo della MotoGP, perché era una scommessa fatta su di me. Questo è stato adrenalina perché è stato un anno molto duro e molto difficile. A volte non mi riconoscevo in sella alla moto: normalmente sono sempre stato un pilota di cuore, di istinto, ma ho visto che l'istinto non andava più bene e dovevo lavorare con la testa per adattarmi alle diverse condizioni, anche del mio fisico".
Hai vinto 10 titoli mondiali, uno più di Valentino Rossi che è stato il tuo grande rivale: ci pensi?
"Rispetto tantissimo Rossi perché penso che ha fatto molto per il motociclismo e ha vinto nove titoli in totale, ma ho avuto tantissimi rivali e non solo Valentino. Andrea Dovizioso, quest'anno anche Marco Bezzecchi, o Jorge Lorenzo. Ho lottato con tanti piloti, ogni anno è sempre stato difficile. Per me la cosa più importante è che abbiamo vinto un'altra volta, anche grazie al mio team che ha fatto un grandissimo lavoro".
Dopo 10 mondiali Marc Marquez ha ancora fame? Continuerà a correre?
"Il punto debole di uno sportivo è che pensa sempre al futuro. Fai una gara e già pensi alla prossima. Adesso è il momento di vivere questo bellissimo momento, di fare il GP di Valencia. Poi martedì ci saranno i test di Valencia e arriverà il 2027, ma per il momento voglio sorridere al presente".
Quindi hai detto che arriverà il 2027, ci stai dicendo che ci sarai?
"Sì, come persona di sicuro. No, scherzo, ma sì, alla fine abbiamo vinto, sono in un momento buono, felice e questa è la cosa più importante".
Cosa sogna oggi Marc Marquez per il futuro?
"Tutto quello che ho sognato è successo. Per me l'anno più bello della mia carriera sportiva è stato il 2025, non solo per il titolo, ma anche perché mio fratello Alex ha chiuso secondo. Condividere la vita e lo stesso podio mondiale della MotoGP con tuo fratello è la cosa più bella del mondo, anche più di 10 titoli mondiali".
Ti farai un regalo?
"Non ho ancora avuto tempo di pensare al regalo, ma di sicuro una vacanza come un campione si merita".
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