Sono passate poche ore da quando Marc Marquez ha scritto un'altra pagina di storia del Motomondiale, mettendo in bacheca il suo decimo titolo mondiale. Il giorno dopo il trionfo di Portimao, lo spagnolo della Ducati si gode il momento, ma tiene i piedi per terra nonostante in Spagna come un re. "Dire che sono il più grande di tutti i tempi non mi piace, perché penso che non sia giusto. Se vediamo i numeri, il più grande di tutti i tempi è Giacomo Agostini, noi siamo riusciti a eguagliare i suoi titoli. E' stato un bellissimo regalo di Giacomo, che è venuto a darmi il casco di campione. Ognuno ha la sua storia, ognuno ha il suo momento e io mi sto godendo il mio, che ha iniziato nel 2013, con una parentesi tra il 2020 e il 2024. Poi sono arrivati questi due anni di fila di vittorie con la Ducati, che sono un bellissimo momento", ha detto parlando con Anna Capella per Sportmediaset.