“Credo che (dopo la caduta di Le Mans) le persone intorno a me e tutti gli altri ci credessero più di quanto ci credessi io. In quel momento non davo nulla per scontato. Vedevo che non riuscivo a guidare bene e mi sono detto che forse era il caso di andare sotto i ferri e vedere cosa sarebbe successo, se saremmo riusciti ad andare avanti o se in realtà il danno era più grave di quanto avessimo pensato. In quel momento ho semplicemente continuato. Ho seguito il mio istinto, ho continuato a lavorare come ho sempre fatto durante tutta la mia carriera sportiva, dando tutto, dal lunedì alla domenica e pensando soltanto alle gare. Anche le persone intorno a me si sono adattate al mio stile di vita, e di questo le ringrazio moltissimo. L'anno scorso avevo detto che quel titolo mi era servito per ritrovare la pace con me stesso. Quest'anno, invece, credo che sia un titolo dedicato a tutti i tifosi e alle persone che mi sono state vicine e mi hanno sostenuto. È il titolo che meritavano, quindi è per tutti loro, per i miei nonni e le mie nonne, che mi hanno aiutato tanto da lassù, per la squadra e per Ducati”, ha ribadito.