© Da video
© Da video
© Da video
© Da video
Marc Marquez ha scritto a Portimao un'altra pagina di storia, mettendo il decimo sigillo in una carriera costellata di trionfi e infortuni. "L'anno scorso è stato un titolo d'istinto, dove dovevo soltanto guidare. Emotivamente era per me, per tutto quello che era successo, ma questo voglio dedicarlo a tutte le persone, ai tifosi e ai team che mi hanno aiutato, che hanno creduto in me quando ero in un letto con il braccio fermo. È stato un anno di adattamento e di grande lavoro mentale. È molto importante vincere questo ottavo titolo in MotoGP, il decimo in totale. Voglio anche ringraziare in modo speciale Giacomo Agostini, che è venuto qui. Eguagliare il più grande della storia nella classe regina è una cosa incredibile. È importante anche per Ducati: sono cinque campionati consecutivi e so quanto questo sia importante per loro", ha detto lo spagnolo della Ducati.
"L'anno scorso ho vinto per me stesso, quest'anno la dedico a voi, aveva urlato ai tifosi subito dopo aver tagliato il traguardo. "Non so dove sono adesso, sono solo felicissimo - ha poi raccontato in zona mista - . So quanto ho sofferto, so che a metà stagione i fans e le mie persone ci hanno creduto più di me. Io ho continuato a spingere, quel titolo l'anno scorso mi metteva in pace con me stesso, questo è dei tifosi".
E ancora: "Quest'anno l'ho detto e continuo a dirlo: un titolo in più o in meno non avrebbe cambiato niente nella mia vita futura. Evidentemente un titolo in più è sempre importante. È stato un anno di adattamento, il team ha lavorato in modo incredibile e le persone che mi stanno vicino mi hanno aiutato tantissimo dopo Le Mans, quando io non ci credevo. Mi hanno detto di lavorare sulla mente, di cercare di fare punti in tutte le gare e lo abbiamo fatto sempre, tranne ieri. Credo che sia stato questo a permettermi di chiudere il campionato qui a Portimao".
“Credo che (dopo la caduta di Le Mans) le persone intorno a me e tutti gli altri ci credessero più di quanto ci credessi io. In quel momento non davo nulla per scontato. Vedevo che non riuscivo a guidare bene e mi sono detto che forse era il caso di andare sotto i ferri e vedere cosa sarebbe successo, se saremmo riusciti ad andare avanti o se in realtà il danno era più grave di quanto avessimo pensato. In quel momento ho semplicemente continuato. Ho seguito il mio istinto, ho continuato a lavorare come ho sempre fatto durante tutta la mia carriera sportiva, dando tutto, dal lunedì alla domenica e pensando soltanto alle gare. Anche le persone intorno a me si sono adattate al mio stile di vita, e di questo le ringrazio moltissimo. L'anno scorso avevo detto che quel titolo mi era servito per ritrovare la pace con me stesso. Quest'anno, invece, credo che sia un titolo dedicato a tutti i tifosi e alle persone che mi sono state vicine e mi hanno sostenuto. È il titolo che meritavano, quindi è per tutti loro, per i miei nonni e le mie nonne, che mi hanno aiutato tanto da lassù, per la squadra e per Ducati”, ha ribadito.
Tra i primi a complimentarsi è stato Jorge Martin, l'ultimo ad arrendersi. "Oggi è la giornata di Marc, ha fatto la storia. Per me è un grande onore. È stato bellissimo poter battagliare con quello che è il migliore della storia in questo momento, sono molto contento - ha aggiunto - abbiamo fatto una stagione ad alto livello, ma Marc è stato fantastico. Gli faccio i miei complimenti", le sue parole.
Anche Marco Bezzecchi rende onore a Marquez nonostante la sua doppietta nel weekend portoghese. "Complimenti a Marc, che si è meritato veramente tutto. È tra i più grandi della storia e lottare con cui è bello. Spero di rendergli la vita difficile anche l'anno prossimo. Sono veramente contento, è stata una giornata bellissima con una gara fantastica, l'ho gestita molto bene. Sono veramente contento di questa stagione. Ci sono stati alti e bassi, ma è stata la mia migliore in MotoGP. C'è ancora tanto lavoro e strada da fare", il suo commento.