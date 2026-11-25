Jannik Sinner è tornato in Italia. Il numero uno del tennis azzurro questa mattina è partito alle 9 da Turku, in Finlandia, ed è atterrato intorno alle 10:40 a Bolzano. Con Jannik hanno viaggiato il papà Hanspeter, il manager Alex Vittur, il professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia, e il professor Herbert Schönhuber. Ad attendere il campione appena sceso dall'aereo privato, atterrato in una zona lontana da telecamere e occhi indiscreti, il fratello Mark. Ora Jannik, con un altro volo privato, questa volta per Nizza, è diretto a casa sua, a Montecarlo, dove passerà il primo periodo di riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio destro.
Sui tempi di recupero ancora non c'è certezza: tanto dipenderà dalle risposte del fisico del 25enne. Per alcuni è possibile addirittura un recupero lampo per gli Australian Open, secondo altri pareri invece bisognerà attendere almeno 3/4 mesi per rivedere giocare l'azzurro. "Mi manca davvero essere in campo e ora inizierò il mio processo di recupero insieme al mio team. Grazie per tutto il vostro supporto. Ci vediamo presto!", il messaggio dell'azzurro ai suoi tantissimi tifosi. La sensazione è che, in ogni caso, i tempi non verranno affrettati: Sinner tornerà soltanto quando il problema alla bandelletta iliotibiale sarà completamente risolto.
L'operazione eseguita dallo specialista Lasse Lempainen nella clinica nella località finlandese "è perfettamente riuscita", come ha fatto sapere sui social lo stesso medico. Dopo essere finito sotto i ferri, Jannik ha voluto spiegare il perché lui e il suo staff abbiano deciso di attendere così a lungo prima di prendere questa decisione: "Abbiamo provato di tutto per evitare l'operazione, ma dopo alcuni progressi molto incoraggianti il mio ginocchio purtroppo non ha risposto come tutti speravamo". In serata, anche un po' di serenità dopo una giornata logorante: Sinner e il suo staff sono usciti a cena per festeggiare il compleanno di papà Hanspeter, che è volato in Finlandia per stare accanto al figlio in questo momento delicato della carriera: "Buon compleanno papà, grazie per essere qui con noi", le parole con cui Jannik ha accompagnato la foto della tavolata.