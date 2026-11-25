L'operazione eseguita dallo specialista Lasse Lempainen nella clinica nella località finlandese "è perfettamente riuscita", come ha fatto sapere sui social lo stesso medico. Dopo essere finito sotto i ferri, Jannik ha voluto spiegare il perché lui e il suo staff abbiano deciso di attendere così a lungo prima di prendere questa decisione: "Abbiamo provato di tutto per evitare l'operazione, ma dopo alcuni progressi molto incoraggianti il mio ginocchio purtroppo non ha risposto come tutti speravamo". In serata, anche un po' di serenità dopo una giornata logorante: Sinner e il suo staff sono usciti a cena per festeggiare il compleanno di papà Hanspeter, che è volato in Finlandia per stare accanto al figlio in questo momento delicato della carriera: "Buon compleanno papà, grazie per essere qui con noi", le parole con cui Jannik ha accompagnato la foto della tavolata.