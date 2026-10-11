MotoGP: Bezzecchi trionfa in Indonesia, è poker Aprilia

Successo per Bezzecchi dunque, che riscatta la delusione ottenuta l'anno scorso in gara e precede proprio il pilota con cui aveva condiviso la caduta nella Sprint Race. Alle spalle di Bez e Fernandez, ecco Jorge Martin che completa il podio e precede Ai Ogura per uno storico poker Aprilia: quattro moto di Noale nelle prime quattro. Quinto Acosta, con Marquez che scivola in sesta posizione e perde subito la vetta del Mondiale: completano la top-10 Alex Marquez, Di Giannantonio, Quartararo e Bastianini. Nella classifica iridata, si ristabilisce la situazione precedente: Martin guida con 355 punti, +2 su Marquez e +46 su Bezzecchi. Tra due settimane si torna in pista, col GP d'Australia.