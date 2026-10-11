MotoGP: Bezzecchi trionfa in Indonesia, è poker Aprilia

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Il GP d'Indonesia e la pista di Mandalika ci regalano un'altra vittoria italiana (la 300a in MotoGP) e una giornata storica per Aprilia, che occupa tutte le prime quattro posizioni. Marco Bezzecchi vince infatti il duello con Raul Fernandez e ottiene una splendida vittoria, precedendo lo spagnolo e Jorge Martin. Quarto Ai Ogura, mentre Marc Marquez scivola indietro fino alla 6a posizione e perde subito la leadership nel Mondiale, tornando a -2.
Il GP d'Indonesia ci regala l'ennesimo ribaltone nel Mondiale MotoGp, ma soprattutto regala all'Aprilia una giornata storica: è poker per la casa di Noale, che occupa tutte le prime quattro posizioni con la vittoria di Marco Bezzecchi. La gara inizia con Raul Fernandez in pole e lo spagnolo del team Trackhouse deve difendersi subito dall'attacco di Marc Marquez, autore di un'ottima partenza all'esterno. Il pilota Ducati allarga però la traiettoria, scivolando in terza posizione, per poi perdere progressivamente terreno nel corso della gara. In testa c'è dunque Fernandez con Bezzecchi all'inseguimento, e il duo effettua un'autentica fuga nei primissimi giri. Alle loro spalle Jorge Martin sale in terza posizione, mentre Aldeguer va a terra: ritiro e caduta per lui, ko anche Bagnaia poco dopo. Nel prosieguo della gara Fernandez e Bezzecchi si rendono imprendibili, fino all'attacco dell'italiano negli ultimi giri: niente da fare per lo spagnolo, Bez si stacca con un giro veloce e conquista la 300a vittoria italiana nella classe regina del Motomondiale.
Successo per Bezzecchi dunque, che riscatta la delusione ottenuta l'anno scorso in gara e precede proprio il pilota con cui aveva condiviso la caduta nella Sprint Race. Alle spalle di Bez e Fernandez, ecco Jorge Martin che completa il podio e precede Ai Ogura per uno storico poker Aprilia: quattro moto di Noale nelle prime quattro. Quinto Acosta, con Marquez che scivola in sesta posizione e perde subito la vetta del Mondiale: completano la top-10 Alex Marquez, Di Giannantonio, Quartararo e Bastianini. Nella classifica iridata, si ristabilisce la situazione precedente: Martin guida con 355 punti, +2 su Marquez e +46 su Bezzecchi. Tra due settimane si torna in pista, col GP d'Australia.