L'ombra di Trump dietro l'acquisto dei Lakers? Il legame con i nuovi proprietari

L'operazione, anticipata dalla Espn, è arrivata a poco più di un anno dall'acquisto della squadra da parte di Mark Walter, avvenuto sulla base di una valutazione già record di 10 miliardi, dalla famiglia Buss che l'aveva rilevata nel 1979 per appena 67,5 milioni. "In quanto tifosi Nba di lunga data, siamo profondamente onorati di avere l'opportunità di diventare custodi dei Los Angeles Lakers, tra le franchigie sportive più iconiche al mondo", hanno sottolineato in una nota Kushner e Iger. "Nutriamo un immenso rispetto per la leadership e la visione di Jerry e Jeanie Buss. Il nostro impegno a lungo termine è di valorizzare quelle fondamenta, competere ai massimi livelli e servire questa squadra straordinaria, i suoi tifosi e la città di Los Angeles", hanno aggiunto.