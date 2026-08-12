Europei nuoto: bronzo per Pilato nei 100 rana, argento staffetta femminile 4x100m sl

L'Italia conclude la giornata degli Europei di nuoto di Parigi con un argento. Dopo il bronzo di Benedetta Pilato, terza in 1'05"89 alle spalle della britannica Evans e dell'irlandese Mc Sharry nei 100 rana, il quartetto composto da Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao chiude dietro l'Olanda nella staffetta 4x100 stile libero: 3'33"19 (record italiano) il tempo che vale il secondo posto davanti alla Russia.
Bronzo Pilato
Secondo bronzo in pochi minuti per l'Italia: dopo Ceccon tocca a Benedetta Pilato, che aggiunge un altro podio alla spedizione azzurra di Parigi. La classe 2005 conquista il terzo posto nella finale dei 100 metri rana che la vedono partire meglio: è la più esplosiva ai blocchi di partenza (0.65 il tempo di reazione, nessuna come lei) e chiude in testa la prima vasca. Nella seconda, però, subisce la rimonta di Angharad Evans e Mona Mc Sharry. La prima conquista l'oro in 1'04"87, mettendo a referto il nuovo record dei campionati, mentre la seconda regala l'argento all'Irlanda in 1'05"41, vale a dire più di mezzo secondo dopo la vincitrice della gara. Benedetta Pilato incassa 1"02 di distacco, ma si prende un'altra medaglia, la quarta agli Europei (senza considerare quelli in vasca corta). Ottavo e ultimo posto in finale, invece, per l'altra italiana che si era qualificata: Lisa Angiolini chiude in fondo con il tempo di 1'06"73.
"Il passaggio mi dà buone speranze per il 50. Ho provato a resistere nel finale. Che valore ha questo bronzo? È stato un anno complicato, me lo merito. Grazie alle persone che mi stanno vicino tutti i giorni". Così Benedetta Pilato, bronzo ni 100 rana agli Europei di nuoto.
Argento staffetta
Una gara quasi perfetta per l'Italia, che nella staffetta 4x100 stile libero femminile si prende un argento in parte impronosticabile, anche se le semifinali facevano pensare a un quartetto in corsa per una medaglia. Ma Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao fanno tutto quello che devono fare. La prima è tra le migliori per partenza e reazione, come testimonia il suo primo passaggio sotto i 26" alla prima vasca. Dopo il primo cambio, le azzurre sono quarte e a fare la differenza non poteva che essere Sara Curtis, capace di una splendida rimonta che, a metà gara, mette l'Italia davanti a tutte. La staffetta con Chiara Tarantino è buona e così gli ultimi 100 metri sono nelle braccia e nelle gambe di una quindicenne: Alessandra Mao subisce il sorpasso di Marrit Steenbergen, che regala l'oro all'Olanda con il tempo complessivo di 3'31"89, il nuovo record dei campionati. Dopo 1"30, però, c'è proprio l'Italia con Mao, che resiste al tentativo di rientro di Kira Manokhina: il tempo totale, 3'33"89, è il nuovo primato nazionale. Terza la Russia, beffata la Francia padrona di casa che era partita al meglio con Marie Wattel.