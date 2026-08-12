Europei nuoto: bronzo per Pilato nei 100 rana, argento staffetta femminile 4x100m sl

Una gara quasi perfetta per l'Italia, che nella staffetta 4x100 stile libero femminile si prende un argento in parte impronosticabile, anche se le semifinali facevano pensare a un quartetto in corsa per una medaglia. Ma Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino e Alessandra Mao fanno tutto quello che devono fare. La prima è tra le migliori per partenza e reazione, come testimonia il suo primo passaggio sotto i 26" alla prima vasca. Dopo il primo cambio, le azzurre sono quarte e a fare la differenza non poteva che essere Sara Curtis, capace di una splendida rimonta che, a metà gara, mette l'Italia davanti a tutte. La staffetta con Chiara Tarantino è buona e così gli ultimi 100 metri sono nelle braccia e nelle gambe di una quindicenne: Alessandra Mao subisce il sorpasso di Marrit Steenbergen, che regala l'oro all'Olanda con il tempo complessivo di 3'31"89, il nuovo record dei campionati. Dopo 1"30, però, c'è proprio l'Italia con Mao, che resiste al tentativo di rientro di Kira Manokhina: il tempo totale, 3'33"89, è il nuovo primato nazionale. Terza la Russia, beffata la Francia padrona di casa che era partita al meglio con Marie Wattel.