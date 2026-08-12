Manovre bianconere

Juventus, sprint decisivo per le operazioni Suzuki e Lucumi: tutti i dettagli dei due affari bianconeri

I bianconeri stanno giostrando su più tavoli delle trattative contemporaneamente per regalare al tecnico i rinforzi necessari

12 Ago 2026 - 10:40
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La Juventus, dopo settimane di valutazioni e trattative, è vicinissima a chiudere i due colpi Zion Suzuki e Jhon Lucumi. Luciano Spalletti può gioire per lo sblocco definitivo del mercato bianconero, che non è rimasto sordo alle sue richieste e ha lavorato alacremente per assicurargli i rinforzi necessari ad affrontare una stagione lunga e logorante, che dovrà necessariamente essere quella del riscatto dopo il clamoroso tonfo Champions della scorsa annata.

Questione Suzuki

 La trattativa per l'estremo difensore si è spostata da Parma a Parigi: il Psg ha acquistato il classe 2002 dal club ducale per circa 35 milioni di euro, ma la porta sotto la Tour Eiffel è affollatissima al momento dato che i parigini acquistano circa due portieri per sessione di mercato. E quindi, qui entra in gioco la Juventus: vuole il prestito di un anno del giapponese, che avrà così modo di giocare e confrontarsi con una realtà competitiva e probante. La prima alternativa resta Guglielmo Vicario. Tra un anno, poi, Alisson Becker sarà svincolato: il piano dei bianconeri porta, alla fine, al brasiliano. Il vertice decisivo con il club francese per ratificare il tutto è prossimo allo svolgimento, forse già nella giornata odierna.

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Questione Lucumi

 In ordine di importanza, dopo il portiere c'è il centrale: Jhon Lucumi ha detto no a qualunque proposta gli sia giunta, sia dall'Italia che dall'estero, esprimendo la chiara e netta volontà di giocare a Torino. Per questo il Bologna, osso duro sul mercato, si è leggermente ammorbidito: l'affare dovrebbe chiudersi sui 17-18 milioni di euro più l'inserimento del terzino Juan Cabal direzione rossoblu. Dama per tutti: i bianconeri riducono l'esborso cash, il Bologna non perde il giocatore a zero tra un anno e in più acquisisce un ottimo elemento come l'ex Hellas Verona. 

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