Juventus, sprint decisivo per le operazioni Suzuki e Lucumi: tutti i dettagli dei due affari bianconeri

La trattativa per l'estremo difensore si è spostata da Parma a Parigi: il Psg ha acquistato il classe 2002 dal club ducale per circa 35 milioni di euro, ma la porta sotto la Tour Eiffel è affollatissima al momento dato che i parigini acquistano circa due portieri per sessione di mercato. E quindi, qui entra in gioco la Juventus: vuole il prestito di un anno del giapponese, che avrà così modo di giocare e confrontarsi con una realtà competitiva e probante. La prima alternativa resta Guglielmo Vicario. Tra un anno, poi, Alisson Becker sarà svincolato: il piano dei bianconeri porta, alla fine, al brasiliano. Il vertice decisivo con il club francese per ratificare il tutto è prossimo allo svolgimento, forse già nella giornata odierna.