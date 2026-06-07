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Le pagelle di Balaton Park: Marc Marquez avvisa Vale e Ago, che sorpresa Lecuona

Lo spagnolo mette nel mirino i due leggendari italiani, per Martin errore da debuttante. Talento Moreira, sorpresa Lecuona

di Alberto Gasparri
07 Giu 2026 - 15:48
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Marc Marquez 10(0) - Cosa dire di un pilota che a 33 anni, dopo una infinita serie di infortuni, non getta la spugna, ma decide che c'è ancora tanto da vincere? L'impressione è che le 100 vittorie siano solo un punto di partenza e non un traguardo. Vale Rossi (115) e Agostini (122, anche se lui dice 123) sono avvisati.

Acosta 9 - Arriverà, prima o poi la vittoria arriverà anche in MotoGP. In Ktm sperano che sia quest'anno, perché dal 2027 lo osserveremo in sella a una Ducati, al fianco proprio di Marc Marquez. Noi non vediamo l'ora di gustarci lo spettacolo.

Bagnaia 7 - Mai in lotta per la vittoria, ma mai nemmeno a rischio di perdere il podio. Non è ancora il vero "Pecco", ma qualcosa si intravede. Troppi alti e bassi, però, per dire che è tornato. Forse bisognerà attendere di vederlo in sella all'Aprilia.

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Ogura 6,5 - Ormai ci siamo abituati alle sue rimonte, ma non bastano per meritarsi un voto più alto. Adesso è il momento di fare qualifiche e una prima parte di gara degne del suo talento. In fretta anche, perché lo aspetta una Yamaha...

Marini 7 - E' vero, ha perso il quarto posto negli ultimi chilometri, ma ancora una volta è stato il migliore dei piloti in sella a una Honda. E pensare che molto probabilmente verrà appiedato. La MotoGP, però, non può permettersi di perderlo.

Moreira 7 - Un passo alla volta e con questo ritmo potremo vederlo sul podio prima della fine dell'anno. Il brasiliano non è uno che si mette in mostra a suon di rischi e numeri funambolici, ma alla fine te lo ritrovi sempre più avanti. Presto ci farà anche divertire.

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Lecuona 8 - Il numero due della Superbike è tornato nel suo vecchio paddock da sostituto, mostrando di non aver perso il feeling con le MotoGP. Settimo al traguardo, suo secondo miglior risultato in carriera nella classe regina. Forse meriterebbe un'altra chance.

Martin 4 - Le gare non si vincono alla prima curva, lo dicono tutti, e uno della sua esperienza da campione del mondo non può permettersi certi errori. Ha rovinato la gara sua, del compagno Bezzecchi e di altri tre colleghi. Svarione da debuttante e non è nemmeno la prima volta. Diabolico.

MotoGP Ungheria, disastro Martin alla partenza: va lungo e fa cadere quattro piloti, tra cui Bezzecchi

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