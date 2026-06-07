Le pagelle di Balaton Park: Marc Marquez avvisa Vale e Ago, che sorpresa Lecuona

Marc Marquez 10(0) - Cosa dire di un pilota che a 33 anni, dopo una infinita serie di infortuni, non getta la spugna, ma decide che c'è ancora tanto da vincere? L'impressione è che le 100 vittorie siano solo un punto di partenza e non un traguardo. Vale Rossi (115) e Agostini (122, anche se lui dice 123) sono avvisati.