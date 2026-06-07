Marc Marquez: "Sapevo che sarei tornato a vincere dopo le ultime difficoltà"

© afp | MotoGp Ungheria 2026
© afp | MotoGp Ungheria 2026
Lo spagnolo si gode la vittoria numero 100, mentre Acosta rimanda il primo successo: "Bellissima bagarre, dato il 100%". Bagnaia: "Non avevo il passo per stare con loro"
© afp | MotoGp Ungheria 2026
© afp | MotoGp Ungheria 2026
Marc Marquez ha finalmente tagliato il traguardo delle 100 vittorie, che lo pone sempre più nell'olimpo del Motomondiale: adesso davanti a lui ci sono solo Valentino Rossi con 115 e Giacomo Agostini con 122. "Sono super felice, dopo l'anno scorso è cambiato tutto, ma così è lo sport. Io questo l'ho già imparato come lezione nel 2020. Nonostante alcune difficoltà in questa stagione, sapevo che ce l'avrei fatta ad avere qualche chance di fare meglio e vincere. Sabato ho avuto la sensazione di potercela fare, grazie ai dottori e a chi mi ha aiutato a casa, il prezzo da pagare è stato alto ma sono contentissimo di essere finalmente ritornato", le parole a caldo di Marquez.
Vede il bicchiere mezzo pieno, Pedro Acosta, secondo e ancora costretto a rimandare l'appuntamento con il primo successo. "Una bellissima bagarre. Noi abbiamo cercato di dare il 100% del nostro pacchetto, è bello essere qui. Non è stato facilissimo questo weekend lo scorso anno, ora è una questione di rilassarsi e prepararsi per Brno. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato e hanno guardato la gara", le sue parole.
Secondo terzo posto consecutivo per Pecco Bagnaia, che si è dovuto accontentare di guardare il duello per la vittoria da lontano dopo un bello spavento al via. "Quando ho iniziato a frenare ho visto che davanti a me c'era Martin, forse ha avuto un blocco all'anteriore, l'asfalto era molto scivoloso in curva 1, ma sapevo dall'inizio che non sarebbe stata la mia gara. Ho cercato di stare davanti il più possibile, poi ho visto i 3 secondi sul quarto e ho cercato di mantenere il vantaggio. Non avevo il passo per stare con i primi due quindi va bene così", ha ammesso.