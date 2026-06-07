Marc Marquez: "Sapevo che sarei tornato a vincere dopo le ultime difficoltà"

Marc Marquez ha finalmente tagliato il traguardo delle 100 vittorie, che lo pone sempre più nell'olimpo del Motomondiale: adesso davanti a lui ci sono solo Valentino Rossi con 115 e Giacomo Agostini con 122. "Sono super felice, dopo l'anno scorso è cambiato tutto, ma così è lo sport. Io questo l'ho già imparato come lezione nel 2020. Nonostante alcune difficoltà in questa stagione, sapevo che ce l'avrei fatta ad avere qualche chance di fare meglio e vincere. Sabato ho avuto la sensazione di potercela fare, grazie ai dottori e a chi mi ha aiutato a casa, il prezzo da pagare è stato alto ma sono contentissimo di essere finalmente ritornato", le parole a caldo di Marquez.