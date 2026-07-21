La Honda completa il poker di piloti per il 2027: annunciati Quartararo e Alonso

© Ufficio Stampa
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Adesso anche la Honda è al completo in vista della prossima stagione della MotoGP. La casa giapponese, infatti, ha annunciato Fabio Quartararo e David Alonso come suoi piloti a partire dal 2027. In chiusura il capitolo Yamaha dopo anni difficili, il francese ex campione del mondo è stato ingaggiato fino al 2028 e correrà con i colori del team Hrc, mentre il colombiano proveniente dalla Moto2 ha firmato un contratto pluriennale, ma non è stato ancora comunicato dove verrà schierato.
Infatti, potrebbe essere Diogo Moreira il prossimo compagno di Quartararo, con Alonso dirottato nel team di Lucio Cecchinello (in coppia con il riconfermato Johann Zarco), dove farebbe esperienza con meno pressione addosso.
L'arrivo di Quartararo e Alonso sancisce l'addio di Joan Mir e Luca Marini, con il primo che salirà sulla Ducati del team Gresini e il secondo che dovrebbe guidare una Ktm del team Tech3.