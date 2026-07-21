La Honda completa il poker di piloti per il 2027: annunciati Quartararo e Alonso

Adesso anche la Honda è al completo in vista della prossima stagione della MotoGP. La casa giapponese, infatti, ha annunciato Fabio Quartararo e David Alonso come suoi piloti a partire dal 2027. In chiusura il capitolo Yamaha dopo anni difficili, il francese ex campione del mondo è stato ingaggiato fino al 2028 e correrà con i colori del team Hrc, mentre il colombiano proveniente dalla Moto2 ha firmato un contratto pluriennale, ma non è stato ancora comunicato dove verrà schierato.