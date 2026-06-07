MotoGP: al Balaton Park torna a vincere Marc Marquez, Bezzecchi steso da Martin

La domenica di Marco Bezzecchi è invece finita alla prima curva, vittima dell'errore in frenata del compagno di team, Jorge Martin, che ha coinvolto anche Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio in una spaventosa carambola. Per tutti, un grande spavento, ma nessuna grave conseguenza fisica. Alla fine solo "Diggia" è riuscito a ripartire, ma dopo aver perso tantissimo tempo, e si è dovuto accontentare di raccogliere qualche punticino. In un sol colpo, quindi, la gara ha perso i primi tre della classifica generale, che comunque mantengono la loro posizione in campionato. Alle loro spalle, però, adesso si intravedono le ombre minacciose di Acosta e Marquez.