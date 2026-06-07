MotoGP: al Balaton Park torna a vincere Marc Marquez, Bezzecchi steso da Martin

© afp | MotoGp Ungheria 2026
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Il ducatista fa suo il duello con Acosta e mette a segno il successo numero 100 della carriera. Bagnaia chiude terzo, strike Aprilia al via con coinvolti i primi tre del campionatodi Alberto Gasparri
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Marc Marquez mette a segno una doppietta pesante in Ungheria e, complice il doppio zero di Bezzecchi e Martin, si rilancia nella corsa al titolo della MotoGP. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la Sprint di sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un bel duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria, la numero 100 di una strepitosa carriera. Rimandato ancora il primo successo del connazionale della Ktm, che si deve accontentare di un altro secondo posto. Mentre Marquez e Acosta si davano battaglia, alle loro spalle navigava in solitaria Pecco Bagnaia, terzo senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche al sicuro da chi lo inseguiva. Un altro segnale incoraggiante per lui dopo il podio del Mugello.
La domenica di Marco Bezzecchi è invece finita alla prima curva, vittima dell'errore in frenata del compagno di team, Jorge Martin, che ha coinvolto anche Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio in una spaventosa carambola. Per tutti, un grande spavento, ma nessuna grave conseguenza fisica. Alla fine solo "Diggia" è riuscito a ripartire, ma dopo aver perso tantissimo tempo, e si è dovuto accontentare di raccogliere qualche punticino. In un sol colpo, quindi, la gara ha perso i primi tre della classifica generale, che comunque mantengono la loro posizione in campionato. Alle loro spalle, però, adesso si intravedono le ombre minacciose di Acosta e Marquez.
Grande battaglia anche per le posizioni appena ai piedi del podio. Per il quarto posto l'ha spuntata Ai Ogura con l'unica Aprilia sopravvissuta. Il giapponese ha compiuto una delle sue solite rimonte, beffando nel finale Luca Marini, che ha comunque regalato alla Honda un'ottima quinta piazza.
A completare la Top 10, nell'ordine si sono piazzati il sempre più consistente Diogo Moreira, un ottimo Iker Lecuona, proveniente dalla Superbike, Jack Miller con la migliore delle Yamaha, Enea Bastianini e Brad Binder. Scivolato Joan Mir, mesto ritiro per Fabio Quartararo.