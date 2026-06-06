MotoGp, Ungheria: Marquez domina la sprint davanti ad Acosta, terzo Bezzecchi

Letteralmente un monologo a Balaton Park: Marc Marquez si prende, dopo la pole della mattinata, anche la sprint race del Gp d'Ungheria. Se le qualifiche avevano dato buoni segnali, la gara corta dà conferme: lo spagnolo della Ducati è vicinissimo alla sua miglior forma. Lo dimostra il fatto che, dopo essere partito dal primo posto, l'iberico non cambi mai posizione: inizia ad accumulare vantaggio su Pedro Acosta e conquista un successo e 12 punti importanti. Secondo il connazionale della Ktm, che è a metà strada tra il vincitore e la lotta per il podio.