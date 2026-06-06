MOTOGP UNGHERIA

MotoGp, Ungheria: Marquez domina la sprint davanti ad Acosta, terzo Bezzecchi

Lo spagnolo della Ducati primo dall'inizio alla fine, il leader del Mondiale sale sul podio. Sesto Martin, nono Bagnaia

06 Giu 2026 - 15:33
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Marc Marquez vince la sprint race del Gp d'Ungheria, ottavo appuntamento del Motomondiale 2026. A Balaton Park, lo spagnolo della Ducati, che partiva dalla pole, resta primo dall'inizio alla fine e domina davanti a Pedro Acosta. A completare il podio il leader della classifica piloti Marco Bezzecchi, che sale sul gradino più basso del podio e guadagna 3 punti su Martin, sesto in classifica. Nono Bagnaia, decimo Di Giannantonio.

Letteralmente un monologo a Balaton Park: Marc Marquez si prende, dopo la pole della mattinata, anche la sprint race del Gp d'Ungheria. Se le qualifiche avevano dato buoni segnali, la gara corta dà conferme: lo spagnolo della Ducati è vicinissimo alla sua miglior forma. Lo dimostra il fatto che, dopo essere partito dal primo posto, l'iberico non cambi mai posizione: inizia ad accumulare vantaggio su Pedro Acosta e conquista un successo e 12 punti importanti. Secondo il connazionale della Ktm, che è a metà strada tra il vincitore e la lotta per il podio.

Quest'ultima diventa la parte più interessante della sprint: Marco Bezzecchi, che partiva sesto, in un colpo sale terzo superando Bagnaia (che chiude nono in difficoltà), Di Giannantonio (come Pecco, ma decimo) e Aldeguer, con cui ingaggia un duello che dura metà gara fino a un ingresso lungo in curva che lo estromette dalla lotta al terzo posto. Così, Bezzecchi deve solo resistere ad Aldeguer e a Fernandez e porta a casa 7 punti importanti, soprattutto perché ne guadagna 3 su Martin che invece è sesto grazie a uno dei pochi sorpassi del sabato: quello sul brasiliano Moreira, settimo. Domenica la gara.

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