MotoGp, Ungheria: Marquez domina la sprint davanti ad Acosta, terzo Bezzecchi

© Getty Images
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Marc Marquez vince la sprint race del Gp d'Ungheria, ottavo appuntamento del Motomondiale 2026. A Balaton Park, lo spagnolo della Ducati, che partiva dalla pole, resta primo dall'inizio alla fine e domina davanti a Pedro Acosta. A completare il podio il leader della classifica piloti Marco Bezzecchi, che sale sul gradino più basso del podio e guadagna 3 punti su Martin, sesto in classifica. Nono Bagnaia, decimo Di Giannantonio.
Letteralmente un monologo a Balaton Park: Marc Marquez si prende, dopo la pole della mattinata, anche la sprint race del Gp d'Ungheria. Se le qualifiche avevano dato buoni segnali, la gara corta dà conferme: lo spagnolo della Ducati è vicinissimo alla sua miglior forma. Lo dimostra il fatto che, dopo essere partito dal primo posto, l'iberico non cambi mai posizione: inizia ad accumulare vantaggio su Pedro Acosta e conquista un successo e 12 punti importanti. Secondo il connazionale della Ktm, che è a metà strada tra il vincitore e la lotta per il podio.
Quest'ultima diventa la parte più interessante della sprint: Marco Bezzecchi, che partiva sesto, in un colpo sale terzo superando Bagnaia (che chiude nono in difficoltà), Di Giannantonio (come Pecco, ma decimo) e Aldeguer, con cui ingaggia un duello che dura metà gara fino a un ingresso lungo in curva che lo estromette dalla lotta al terzo posto. Così, Bezzecchi deve solo resistere ad Aldeguer e a Fernandez e porta a casa 7 punti importanti, soprattutto perché ne guadagna 3 su Martin che invece è sesto grazie a uno dei pochi sorpassi del sabato: quello sul brasiliano Moreira, settimo. Domenica la gara.