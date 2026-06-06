MOTOGP UNGHERIA

MotoGp, Marquez dopo la vittoria della sprint in Ungheria: "La strategia era spingere subito"

Lo spagnolo soddisfatto del successo a Balaton Park. Acosta gli rende merito: "Ritmo impressionante". Bezzecchi, terzo: "Ottimo risultato"

06 Giu 2026 - 15:59
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La sprint race in Ungheria porta quasi solo sorrisi: sono quelli di Marc Marquez, vincitore della gara corta del sabato. Lo spagnolo dell'iberico, appena dopo il successo a Balaton Park, spiega la strategia: "Ho spinto subito in avvio con l'obiettivo di sopravvivere nel finale". Acosta si complimenta: "Il suo ritmo è stato impressionante". Contento anche Marco Bezzecchi: "Un risultato importante, arrivato dopo momenti particolari".

Marc Marquez è tornato: il suo successo nella sprint del Gp d'Ungheria è la conferma, dopo l'indizio in mattinata della pole. Magari la forma non è ancora la migliore possibile, ma questo porta l'iberico a rischiare di più in avvio. Strategia spiegata proprio dal ducatista appena dopo il trionfo nella gara corta del Balaton Park: "Venerdì ho cercato di risparmiare energie, ero in modalità eco. Stamattina ho cercato di fare di più, se si parte davanti è d'aiuto. La strategia era spingere tanto all'inizio e sopravvivere verso la fine. Ha funzionato oggi, domani la gara sarà più lunga e vedremo se sarà lo stesso".

Soddisfatti anche gli altri due occupanti del podio, in primis Pedro Acosta che nonostante il secondo posto non è riuscito a restare incollato a Marquez: "Il suo ritmo è stato impressionante sin dall'inizio - dice il pilota della Ktm - noi abbiamo lavorato tanto e siamo tornati sul podio, siamo contenti. Semplicemente dobbiamo migliorare ancora di più in vista di domani". Dal sesto al terzo posto e 3 punti guadagnati su Martin: soddisfatto anche Bezzecchi. "È un ottimo risultato dopo momenti molto particolari - dice il leader della classifica piloti - anche se è stata una sprint difficile per me. All'inizio non avevo aderenza e per me è stato complicato trovare il ritmo, ma per fortuna è andato tutto bene alla partenza. Ho sentito un contatto dietro e da quel momento ho avuto difficoltà col posteriore".

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