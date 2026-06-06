MotoGP Ungheria, pole 76 per Marc Marquez: "Ho dato tutto per queste qualifiche"

06 Giu 2026 - 12:00
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"Abbiamo fatto un errore da rookie con una caduta alla prima curva nel primo giro, dobbiamo stare più attenti. Ma avevamo la velocità, ieri mi sono gestito per avere più energia oggi. Ho dato tutto per queste qualifiche, che valgono metà della gara e della sprint. E vediamo cosa possiamo fare". Così un soddisfatto Marc Marquez commenta la pole position nel Gran Premio di Ungheria della MotoGp. "Livello di energia? Vediamo di fare una bella partenza e poi vediamo se mettere la 'modalità eco'. Ma penso che con una bella partenza perchè no lottare per il podio".

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