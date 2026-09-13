Marc Marquez: "Rimonta mondiale incredibile, ma non è ancora fatta"

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Al Mugello si trovava a 102 punti dalla vetta, in mano a Bezzecchi, adesso è al comando a pari punti con Martin. Marc Marquez ha compiuto l'ennesima impresa della sua carriera e adesso non può che essere lui il grande favorito per il titolo della MotoGP. Dopo il successo di Misano, è lui stesso a essere incredulo. "Non sembra vero, non bisogna mai mollare. Non è ancora fatta, non è ancora finita, ma ci siamo. CI sono tanti piloti bravissimi come Martin e Bez. Noi cerchiamo di fare di tutto, qualche piccolo errore succede perché siamo al limite. Dopo la caduta di Bezzecchi di oggi forse mi sono fidato troppo e Martin mi ha attaccato, ma sono riuscito a ripassarlo. Sono molto contento, 37 punti qui a Misano significano tanto", ha detto a caldo.
Gran gara e dedica speciale da parte del "fratellino" Alex, ottimo secondo. "Molto bello, le qualifiche non sono andate bene e pensavo di aver buttato via il fine settimana. Invece sono riuscito a partire bene, c'era una bella velocità anche nel warmup, ma soprattutto in gara. Difficile avvicinarsi a Marc, era velocissimo, soprattutto nell'ultimo settore. Sono molto contento, questo podio è per Marco Simoncelli", le sue parole.
Il podio è stato completato dal solito combattivo Pedro Acosta, capace di far volare la Ktm. "La motivazione non se ne va, avevo tanta fame. L'ho detto a Pit (Beirer, ndr), che dovevamo spingere. La moto andava molto bene, manca ancora qualcosa nel settore veloce, ma dobbiamo essere soddisfatti", hs spiegato.