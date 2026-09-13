Marc Marquez: "Rimonta mondiale incredibile, ma non è ancora fatta"

Al Mugello si trovava a 102 punti dalla vetta, in mano a Bezzecchi, adesso è al comando a pari punti con Martin. Marc Marquez ha compiuto l'ennesima impresa della sua carriera e adesso non può che essere lui il grande favorito per il titolo della MotoGP. Dopo il successo di Misano, è lui stesso a essere incredulo. "Non sembra vero, non bisogna mai mollare. Non è ancora fatta, non è ancora finita, ma ci siamo. CI sono tanti piloti bravissimi come Martin e Bez. Noi cerchiamo di fare di tutto, qualche piccolo errore succede perché siamo al limite. Dopo la caduta di Bezzecchi di oggi forse mi sono fidato troppo e Martin mi ha attaccato, ma sono riuscito a ripassarlo. Sono molto contento, 37 punti qui a Misano significano tanto", ha detto a caldo.