VERSO MILAN-BENFICA

Milan, Amorim rivoluziona l'11 in Europa League: riecco Terracciano, panchina per Modric e Rabiot

Per l'esordio europeo, il tecnico portoghese conferma Maignan, Ramos e parte della difesa, dove ci sarà anche la novità del classe 2003 rientrato dalla Cremonese

15 Set 2026 - 22:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Un Milan nuovo, per affrontare l'impegno europeo in mezzo alla settimana e per testare tutti i giocatori della rosa. Ruben Amorim vuole rivoluzionare l'undici rossonero in vista della sfida di Europa League a San Siro contro il Benfica, ma non partirà dall'attacco. Goncalo Ramos, ex di serata, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia a fianco del tecnico e scenderà in campo dal 1' per cercare il suo primo gol internazionale con il Milan. 

Alle sue spalle, pronta la prima gara da titolare per Hutchinson, che dovrebbe affiancare Cisse sulla trequarti. Panchina prevista invece per Modric e Rabiot, che dovrebbero lasciare spazio alla coppia formata da Jashari e Musah, che tanto bene ha fatto all'Olimpico contro la Lazio quando è subentrato dopo l'intervallo. 

Sugli esterni, in pole Chukwueze e Bartesaghi, mentre in difesa si potrebbe rivedere Terracciano, schierato anche per dare un turno di riposo a Gila e per affiancare i "soliti" De Winter e Pavlovic. Nessun dubbio invece per la porta, dove ci sarà Maignan. Il capitano guiderà i rossoneri nella prima giornata della League Phase, all'inizio di un percorso che deve essere per forza ambizioso, come sottolineato da Amorim.

Leggi anche

Amorim alza l'asticella: "Vogliamo arrivare in finale di Europa League. Hutchinson è pronto"

milan
europa league

Ultimi video

01:25
Vasquez entra e sblocca il match nel finale, Genoa-Südtirol 1-0

Vasquez entra e sblocca il match nel finale, Genoa-Südtirol 1-0

01:16
Magia di Njie e gol di Gnonto, Fiorentina-Pisa 2-0

Magia di Njie e gol di Gnonto, Fiorentina-Pisa 2-0

14:57
De Rossi: "Buone riposte dalla squadra, ma dobbiamo essere più concreti sotto porta"

De Rossi: "Buone riposte dalla squadra, ma dobbiamo essere più concreti sotto porta"

01:19
Scuffet para ma Pellegrino ribadisce in rete, Fiorentina-Pisa 1-0

Scuffet para ma Pellegrino ribadisce in rete, Fiorentina-Pisa 1-0

03:14
Possanzini: "C'è rammarico, ma grande prestazione"

Possanzini: "C'è rammarico, ma grande prestazione"

01:36
Davi: "Giocare a San Siro sarebbe stato un sogno"

Davi: "Giocare a San Siro sarebbe stato un sogno"

03:59
Genoa-Südtirol 1-0: gli highlights

Genoa-Südtirol 1-0: gli highlights

01:30
Vanoli: "Felice di tornare a casa, adesso cancelliamo il passato"

Vanoli: "Felice di tornare a casa, adesso cancelliamo il passato"

01:10
Bianco: "La Coppa è un'occasione per tutti"

Bianco: "La Coppa è un'occasione per tutti"

03:07
Vasquez: "Contento di ciò che sto vivendo, oggi non era facile"

Vasquez: "Contento di ciò che sto vivendo, oggi non era facile"

06:43
De Rossi: "Ho avuto le risposte che mi aspettavo"

De Rossi: "Ho avuto le risposte che mi aspettavo"

01:42
La moviola di Genoa-Südtirol: manca un giallo su per un fallo su Vitinha?

La moviola di Genoa-Südtirol: manca un giallo per un fallo su Vitinha?

04:32
Possanzini: "Giocato con mentalità, mi sarebbe piaciuto arrivare alla fine"

Possanzini: "Giocato con mentalità, mi sarebbe piaciuto arrivare alla fine"

01:40:02
Genoa-Südtirol: partita integrale

Genoa-Südtirol: partita integrale

01:37
El Shaarawy e Puczka:"Vittoria che serviva, lavoreremo sodo"

El Shaarawy e Puczka: "Vittoria che serviva, lavoreremo sodo"

01:25
Vasquez entra e sblocca il match nel finale, Genoa-Südtirol 1-0

Vasquez entra e sblocca il match nel finale, Genoa-Südtirol 1-0

I più visti di Europa League

DICH AMORIM SU MODRIC 15/9 EDL

Amorim: "Modric intelligente, non ha preso sul personale la sostituzione"

Amorim alza l'asticella: "Vogliamo arrivare in finale di Europa League. Hutchinson è pronto"

DICH AMORIM OBIETTIVO VINCERE EUROPA LEAGUE 15/9

Amorim prima del Benfica: "L'obiettivo è arrivare fino in fondo"

Gonçalo Ramos: "Il Benfica è casa mia: se segno non esulto, ma ho molta voglia di segnare"

DICH GONCALO RAMOS PER SITO

Gonçalo Ramos: "Se segno non esulto"

Sorteggio quarti Europa League: Juve con lo Sporting, Feyenoord per la Roma

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:40
Dybala non convocato dall'Argentina: riposerà a Roma. Ci sono Lautaro, Paz, Mastantuono e... Messi
21:57
James Rodriguez, addio Colombia: l'annuncio con video che fa commuovere il web
21:27
Marco Silva: "Milan-Benfica è sfida da Champions League"
20:10
Coppa Italia, Fiorentina-Pisa: le formazioni ufficiali
18:46
Milan-Benfica, la rivoluzione di Amorim: riecco Terracciano, ok Ramos, panchina per Modric e Rabiot