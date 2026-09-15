Milan, Amorim rivoluziona l'11 in Europa League: riecco Terracciano, panchina per Modric e Rabiot

Alle sue spalle, pronta la prima gara da titolare per Hutchinson, che dovrebbe affiancare Cisse sulla trequarti. Panchina prevista invece per Modric e Rabiot, che dovrebbero lasciare spazio alla coppia formata da Jashari e Musah, che tanto bene ha fatto all'Olimpico contro la Lazio quando è subentrato dopo l'intervallo.