MotoGP Misano: Marc Marquez trionfa davanti al fratello Alex e Acosta, Bezzecchi cade al primo giro

Pronti, via e al “Misano World Circuit – Marco Simoncelli” è Marco Bezzecchi a presentarsi per primo in curva uno, sfruttando così nel migliore dei modi la sua pole position. Marc Marquez si incolla però subito al codone dell'Aprilia numero 72 e si porta dietro Jorge Martin. Nemmeno è terminato il primo giro che arriva il primo clamoroso colpo di scena: Bezzecchi perde l’anteriore e scivola tra curva 12 e curva 13, essendo così costretto ad abbandonare la gara, fortunatamente senza riportare conseguenze fisiche. Il pomeriggio nero per i colori italiani prosegue poi alla sesta tornata, quando a rotolare a terra è Pecco Bagnaia, mentre Martin porta il suo attacco a Marc Marquez nel settimo giro e si prende la testa della corsa. Lo spagnolo della Ducati ufficiale risponde però cinque giri più tardi, tornando leader della gara, mentre Martin viene attaccato pure dalla Ducati Gresini di Alex.