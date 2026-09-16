Il Bologna cambia subito: ufficiale l'esonero di Tedesco. Arriva Palladino, contratto di tre anni

Dopo Fabio Grosso è Domenico Tedesco il secondo allenatore a saltare in Serie A. Il Bologna ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'ex ct del Belgio che paga il solo punto ottenuto in quattro giornate. Al suo posto arriva Raffaele Palladino, che lo scorso giugno non era stato confermato dall'Atalanta. Per il tecnico napoletano, che aveva rifiutato alcune offerte per aspettare una chiamata dalla Serie A, contratto fino al 2029.
Il comunicato - "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico".