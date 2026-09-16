Polemica in Spagna, Mbappè e Vinicius si coprono la maglia a sostegno di Ceuta

Prima del posticipo Elche-Real Madrid, gara terminata 3-2 per i blancos, Mbappè, Vinicius e Konatè si sono resi protagonisti di un episodio che ha fatto deflagrare polemiche in Spagna. All'ingresso in campo, le due squadre indossavano una maglietta con un messaggio di sostegno a Ceuta, l'exclave spagnola situata nel continente africano colpita dalla crisi migratoria a fine luglio. Ebbene, le due stelle del Madrid hanno alzato la t-shirt a mezzobusto, coprendo la scritta "Todos somos caballas", mentre il centrale francese l'ha tenuta in mano. Un gesto che non è passato inosservato, scatenando le critiche contro i tre giocatori.