MotoGp, Bezzecchi: "Momento difficile, non sono al 100%. Anche il ginocchio si è infortunato"

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Torna la MotoGp dopo la pausa estiva e tornano le parole dei protagonisti alla vigilia delle prime prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Marco Bezzecchi ritorna dopo le brutte cadute e gli infortuni, anche se la sua condizione è ancora da valutare: "Non sono al 100%, oltre alla spalla anche il ginocchio si è infortunato. Punto solo a tornare in moto, ma è da questi momenti difficili che si impara di più".
Torna dopo un periodo difficile Marco Bezzecchi, ancora non al top: "Non mi sento troppo male, la pausa estiva è stata difficile. Non sono ancora al 100%, la spalla sembra ok ma anche il ginocchio sinistro si è infortunato. Le mie possibilità? Non credo di averne troppe al momento. La pista mi piace un sacco e mi porta ricordi felici, ma la situazione è quella che è. Non voglio pensare troppo alla performance, penso solo a tornare in moto. Si impara sempre di più dai momenti difficili, dopo il Mugello non è stato facile. Ma ho un grande rapporto con il mio team e mi sono stati tutti vicini. Continuerò a lavorare fino alla fine. Il segreto qui? È un po’ come in tutte le piste, frenare tardi e accelerare presto, ma qui anche le linee contano molto, perché se sbagli la prima rischi di sbagliare anche quelle successive. Ho incontrato Valentino ma non abbiamo parlato del Campionato, piuttosto delle mie condizioni fisiche. Magari ne parleremo dopo aver capito come sono le mie condizioni. Lottare con Marquez per il titolo? Ci proverò ma lo capiremo nell’ultima fase di Campionato".
Pedro Acosta deve invece sperare che i problemi tecnici di Ktm siano terminati: "Cercheremo di fare un buon weekend, l’anno scorso è stato difficile. Ultimamente poi abbiamo avuto anche tanti problemi tecnici. Durante la pausa estiva ho cercato di rilassarmi e non pensare a questo, in KTM stanno lavorando per far sì che non ci siano più. Speriamo che da qui in avanti possa esserci un trend positivo per noi prima di arrivare in Asia. Devo essere onesto, magari saremo più vicini alla vetta ma non credo di poter vincere il titolo quest’anno".
Ottimista ma con i piedi per terra Ai Ogura: "Spero di riuscire a continuare su questo trend, l’obiettivo è ottenere risultati come quelli della prima parte di stagione. Il tracciato per Aprilia è buono ma noi in condizioni di freddo facciamo fatica. Però l’anno scorzo Bezzecchi ha vinto con vantaggio, vedremo. La top 6 nella gara più lunga sarebbe un buon obiettivo per noi. Mi piace che essendo una pista lunga ci siano meno giri".
Diogo Moreira e la sua Honda puntano alla top ten: "Anche io ho cercato di riposare e resettare ma è stato difficile, ho fatto una settimana con la mia famiglia ma già pensavo a tornare in moto. Dobbiamo subito capire in questo weekend la nostra Honda a che livello è, poi ci saranno sicuramente altri weekend difficili. A me Silverstone piace, punto alla top ten. David Alonso in Honda? Non devo pensarci, devo rimanere concentrato".
Cal Crutchlow, sostituto di Johann Zarco, pensa solo a divertirsi in questa parentesi di ritorno alle corse: "È un privilegio essere di nuovo qui con la Honda LCR mentre Zarco recupera. È un circuito iconico dove ho ottenuto risultati fantastici. Tornare in conferenza è strano, ma divertente. Voglio divertirmi e godermi la moto. È un campionato combattuto, ci sarà da divertirsi. Sono stato fermo due anni, se pensate nel calcio nessuno si ritira e poi torna ad alti livelli dopo due anni. Le moto si sono evolute ma non così tanto. I piloti si sono spinti sempre più al limite".