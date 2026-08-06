MotoGp, Bezzecchi: "Momento difficile, non sono al 100%. Anche il ginocchio si è infortunato"

Torna dopo un periodo difficile Marco Bezzecchi, ancora non al top: "Non mi sento troppo male, la pausa estiva è stata difficile. Non sono ancora al 100%, la spalla sembra ok ma anche il ginocchio sinistro si è infortunato. Le mie possibilità? Non credo di averne troppe al momento. La pista mi piace un sacco e mi porta ricordi felici, ma la situazione è quella che è. Non voglio pensare troppo alla performance, penso solo a tornare in moto. Si impara sempre di più dai momenti difficili, dopo il Mugello non è stato facile. Ma ho un grande rapporto con il mio team e mi sono stati tutti vicini. Continuerò a lavorare fino alla fine. Il segreto qui? È un po’ come in tutte le piste, frenare tardi e accelerare presto, ma qui anche le linee contano molto, perché se sbagli la prima rischi di sbagliare anche quelle successive. Ho incontrato Valentino ma non abbiamo parlato del Campionato, piuttosto delle mie condizioni fisiche. Magari ne parleremo dopo aver capito come sono le mie condizioni. Lottare con Marquez per il titolo? Ci proverò ma lo capiremo nell’ultima fase di Campionato".