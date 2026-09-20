Kolo Muani quasi perfetto: gli manca solamente il gol, ma ci pensa un Bremer altrettanto decisivo

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Molto bene anche Conceiçao e Douglas Luiz, nella Dea si salva Bellanova mentre deludono Kristensen e Samardzicdi Enzo Palladini
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JUVENTUS
Vicario 6,5 - Dopo il primo tempo senza lavoro o quasi, apre il secondo allungandosi sulla sinistra per annullare un bel diagonale di Rowe.
Kalulu 6 - Rischia molto nel primo tempo quando in area tira Rowe per la maglia. Ma per il resto, riesce a presidiare la parte destra della difesa.
Bremer 7,5 - Il suo duello è prevalentemente con Krstovic, avversario coraggioso ma della tipologia che non lo mette particolarmente in difficoltà. Cos' va a prendersi gloria con il gol del 2-0.
Lucumi 6,5 - In alcuni movimenti è una specie di libero, va a chiudere sui giocatori lasciati liberi dai rispettivi marcatori e lo fa con disarmante efficacia.
Celik 7 - Rassegnato a giocare sulla sinistra, decide che può essere molto utile alla squadra anche da quella parte, così la sua sovrapposizione diventa perfetta per fornire l'assist a Conceiçao per il gol dellì1-0.
McKennie 6,5 - A questo giro fa il centrocampista centrale al fianco di Douglas Luiz. Per lui comunque non ci sono problemi, potrebbe protestare al massimo se lo mettessero in porta. Non convince però Spalletti, che nel secondo tempo lo sposta trequartista alle spalle di Kolo. Meglio in questa posizione, con un gol sfiorato di testa. Chiude come spesso accade nel terzo ruolo, esterno sinistro.
Dal 41' st Woltemade sv.
Douglas Luiz 7 - Una delle certezze della squadra in questo periodo di emergenza totale e continua. Se la Juventus ha un minimo di logica nello sviluppo del gioco, lo deve soprattutto a lui.
Conceiçao 7 - Un po' arruffone nei primissimi minuti, prende anche un'ammonizione, poi però ritrova la lucidità e va a segnare il gol dell'1-0 con un sinistro chirurgico. Come spesso accade, da lì in poi le giocate che restano negli occhi sono le sue.
Dal 27' st Zhegrova 6,5 - Molto positivo il suo impatto sulla gara, quando sta così bene è difficile da fermare.
Nico Gonzalez 7 - Fa un po' di tutto, nel senso che è il teorico trequartista ma svaria un po' ovunque, rendendo molto complicate le contromisure tattiche di Sarri. Quando ha la palla, succede sempre qualcosa di buono per la sua squadra.
Dal 27' st Koopemeiners 6 - In mezzo al campo riesce a far sentire la sua presenza ed è già qualcosa.
Alajbegovic 6 - Con il passare del tempo, sta prendendo coraggio e assimila quello che gli viene chiesto dall'allenatore. In fase di possesso tenta sempre qualcosa di interessante, senza palla va diligentemente in marcatura su Kessié. Partita senza squilli veri ma dignitosa.
Dal 1' st Sarr 6,5 - va nella sua posizione naturale in mezzo al campo, per dare una mano più consistente a Douglas. Le prime due giocate dimostrano che sta prendendo confidenza con il nuovo mondo.
Kolo Muani 7,5 - Esce dai blocchi con una gran voglia addosso, un paio di strappi che mettono in ansia la difesa bergamasca, poi rallenta un po'. Però quando c'è da ripartire, si fa sempre trovare, in qualunque parte del campo. Si fa trovare nel posto giusto anche poco dopo l'ora di gioco, quando salva sulla linea un gol quasi fatto. Gli manca solo il gol, anche per merito di Carnesecchi.
Dal 44' st Kelly sv.
Allenatore Spalletti 7 - Il suo mestiere l'ha sempre saputo fare e per l'ennesima volta sembra avere ridato logica a questa squadra.
ATALANTA
Carnesecchi 6,5 - Il primo vero atto della sua partita, nel secondo tempo, è un'uscita perfetta su Kolo Muani lanciato a rete da solo. A un quarto d'ora dal 90', ottima parata su Sarr.
Bellanova 6,5 - La corsa è sempre stata il suo punto di forza e anche in questo caso se ne serve per arginare Alajbegovic e Celik, che non sono semplici da controllare. Molto bravo in alcune diagonali.
Kristensen 5 - Dopo poco più di un quarto d'ora si ritrova con un cartellino a carico per aver fermato una ripartenza di Alajbegovic, da lì in poi deve usare cautela nei contrasti. Poco reattivo anche su certe palle alte, tranne quando sfiora il gol con un'incursione in area avversaria.
Scalvini 5,5 - Non si vedono sue tracce visibili per tre quarti di partita, poi però ha responsabilità sul 2-0 di Bremer. Anche se la marcatura è a zona, lui è il più vicino.
Bernasconi 5 - Dopo tanta panchina, la scelta ricade su di lui per la mobilità che sembra più adeguata alla marcatura di Conceiçao. Sembra.
Samardzic 5 - Latita un po' la sua qualità in mezzo al campo, non è ispirato come in alcune altre occasioni.
Dal 18' st Raspadori 5,5 - Gli viene chiesto di fare il trequartista per dare più inventiva al gioco offensivo, ma senza grandi risultati.
Kessiè 5,5 - In mezzo al campo dovrebbe garantire forza con la sua muscolatura e il suo dinamismo, ma rispetto a Gaetano toglie qualcosa sul piano del palleggio.
Dal 27' st Gaetano 5,5 - Troppo tardi il suo ingresso, quando non può più incidere.
Ederson 6 - Non si ferma praticamente mai, avanti e indietro continuamente. Ma qualche volta questa sua generosità va a scapito della lucidità.
De Ketelaere 6 - Qualche spunto interessante, qualche giocata preziosa con il suo sinistro, ma viene seguito poco dai compagni di squadra.
Krstovic 5 - Abituato al sacrificio, non avrà certo trovato strana la sua guerra personale contro la difesa avversaria. Dalle sue parti i compagni arrivano, ma poi l'ultimo passaggio diventa sempre un problema.
Dal 27' st Scamacca 5,5 - Partecipa un po' più di Krstovic al lavoro della squadra, ma senza incidere molto.
Rowe 5,5 - Un paio di iniziative nei primi minuti sembrano promettenti, poi Kalulu gli prende le misure e l'attaccante ex Bologna si fa una dormita sul gol dell'1-0 segnato da Conceiçao, dimenticandosi di chiudere. Finalmente in apertura di ripresa va via in velocità e impegna Vicario.
Dal 39' st Elmas sv.
Allenatore Sarri 5,5 - Il suo calcio stava decollando qualche partita fa, i molti cambiamenti in questa partita contro la Juventus non sono stati salutari.